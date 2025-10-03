Basarab Panduru l-a criticat dur pe jucătorul de la FCSB după înfrângerea cu Young Boys: ”L-am văzut să facă orice, doar să joace cu coechipierii nu”

Basarab Panduru a șters pe jos cu unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB pentru prestația pe care a avut-o în înfrângerea cu Young Boys, scor 0-2, din etapa a 2-a a grupei de Conference League.

Basarab Panduru a criticat dur un jucător de la FCSB după eșecul cu Young Boys

Imediat după , fostul internațional s-a arătat dezamăgit de modul cum s-a prezentat campioana României la acest joc și a nu a ratat ocazia de a-l critica pe atacantul Denis Alibec.

”Am spus că m-ar mira dacă FCSB câștigă meciul ăsta, că nu mi-a plăcut echipa de start. Ei au anunțat că meciul numărul 1 e cel cu Craiova. Parcă au știut cine joacă 45 de minute, cine intră la pauză. L-am văzut pe Alibec, în alea 45 de minute, să facă orice, doar să joace cu coechipierii nu.

FCSB a avut o echipă, în prima repriză, care nu era cea mai bună, că 6-7 titulari lipseau, erau pe bancă. Să vedem dacă-ți iese acum, că asumarea asta e… nu contează azi, ci ce se întâmplă duminică.

Târnovanu a fost în mare formă. Probabil spui că la golul al doilea putea face mai multe, dar nu e așa. Mi s-a părut un Young Boys care știe ce trebuie să facă. Victoria lui Young Boys e meritată”, a declarat Panduru, la .

Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali

Denis Alibec a fost titularizat în meciul cu Young Boys Berna, în care FCSB a început cu mai mulți jucători care de obicei se regăsesc pe banca de rezerve. Prestația modestă avută de veteranul din atacul campioanei a dus la înlocuirea sa la pauză cu Daniel Bîrligea.

La finalul jocului de pe Arena Națională, Alibec nu s-a mai putut abține și . El i-a reproșat patronului faptul că joacă foarte puțin și a mărturisit că se aștepta la altceva când a semnat cu ”roș-albaștrii”.

”Am încercat să revenim. Am avut câteva ocazii și nu am reușit să marchez. Am încercat să câștigăm, dar nu am reușit. Sperăm ca meciul cu Bologna să îl câștigăm. Când știi că joci doar o repriză te grăbești, nu ai răbdare, nu ești concentrat 100% să faci lucrurile cât mai bine. Îmi doresc să joc mai mult.

Nu sunt mulțumit de situația mea, să joc doar 45 de minute. Sper să joc mai mult. Cred că am arătat bine în această seară, și în meciul din Olanda. Cred că puteam fi lăsat mai mult în teren. Mai bine întrebați-l pe domnul Becali de ce joc doar 45 de minute. Mă așteptam la altceva când am venit la FCSB, dar asta a fost alegerea mea”, a declarat Alibec.

Cifre dezastruoase pentru Alibec de la întoarcerea la FCSB

Cifrele lui Denis Alibec de la revenirea la FCSB sunt mai mult decât modeste. El a trecut printr-o accidentare destul de serioasă și a jucat doar 254 de minute în 8 partide din actualul sezon, ceea ce înseamnă o medie de puțin mai mult de jumătate de oră pe meci.

Ținând cont de șansele puține pe care le-a primit de când s-a întors la formația patronată de Gigi Becali, atacantul în vârstă de 34 de ani nu a reușit încă să spargă gheața și să dea vreun gol. Singura pasă decisivă a venit săptămâna trecută, la duelul cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei de Europa League.