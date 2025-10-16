Basarab Panduru l-a făcut praf pe Louis Munteanu după Csikszereda – CFR Cluj 2-2: „Te faci de râsul lumii! Să nu mai faci așa ceva vreodată”

Atacantul lui CFR Cluj a marcat un singur gol până în acest moment și nu și-a trecut numele pe tabelă nici în restanța cu Csikszereda. Deși a făcut o fază superbă la primul gol marcat de ardeleni, Basarab Panduru l-a luat la ochi pe internaționalul român.

Basarab Panduru a fost scos din sărite de Louis Munteanu. Ce l-a enervat pe celebrul expert TV

Louis Munteanu a fost protagonistul fazei de 1-0 din minutul 17. El a recuperat foarte bine o minge în ofensivă, după care i-a pasat decisiv lui Andrei Cordea în careu, iar CFR Cluj a deschis scorul. Cu toate astea, Basarab Panduru, analist cu o vastă experiență, a fost atent la alte lucruri, iar la finalul partidei a fost extrem de nemulțumit de prestația talentatului atacant.

Înainte de golul de 1-0, Louis Munteanu a fost criticat extrem de tare de Basarab Panduru în urma unei simulări grosolane. Într-un duel în care abia a fost atins, atacantul s-a aruncat pe jos exprimându-și durerea într-un mod exagerat și a fost taxat pentru acest lucru.

„Nu se poate așa ceva. Nu ai cum să faci așa ceva. Nu există! Te faci de râsul lumii. În primul rând, el lovește. Nici nu trebuie să discutăm despre așa ceva și el nu trebuie să mai facă niciodată așa ceva. De fapt, noi trebuie să discutăm, poate vede asta și-l ajută. Dacă el crede că face bine, să facă în continuare așa. Faza asta este foarte urâtă”, a explicat Basarab Panduru, conform

Louis Munteanu, ținta ironiilor lui Basarab Panduru după o tentativă de șut de la peste 60 de metri: „Dă-i din afara stadionului”

O altă fază ce a avut loc înaintea deschiderii scorului a fost cea în care atacantul lui CFR Cluj l-a văzut pe Eduard Pap ieșit din poartă așa că a încercat să-l execute de la peste 60 de metri distanță, deși avea mai mulți colegi ce încercau să se demarce în flancuri. Văzând acest lucru, Basarab Panduru a răbufnit și l-a ironizat pe fotbalistul de 22 de ani:

„L-a văzut pe Mihăilă că a dat gol și a zis să încerce cu el. Hai, mă, lasă-mă… N-o fi văzut terenul și a crezut că e la 16 metri. O fi zis că e linia de la careu, nu de la jumătatea terenului. De unde tragi tu? Dă-i din afara stadionului, poate dai gol. Păcat de faza de la gol. Ce a făcut înainte anulează tot. Nici nu mă mai uit la faza asta (n.r. – faza golului) când văd ce ai făcut până acum. Nu se poate așa ceva!”, a continuat Basarab Panduru.

Louis Munteanu, sezon extrem de slab în comparație cu stagiunea precedentă. Câte reușite are în 2025/2026

Sezonul trecut de SuperLiga României, Louis Munteanu a fost golgheterul competiției cu 23 de reușite. Pe lângă goluri, el a oferit și 2 assisturi de-a lungul a 35 de meciuri.

Louis Munteanu a ratat deja 5 etape în acest tur de campionat și a fost prezent doar în 8 dintre partidele CFR-ului din SuperLiga. În toate aparițiile sale, el a reușit să înscrie un singur gol și a oferit două pase de gol. Nici în cupele europene nu a impresionat, unde a marcat un singur gol, cu Paksi, din cele 6 meciuri la care a fost pe teren (4 în Europa League și 2 în Conference League).