Basarab Panduru nu a avut milă de Mircea Lucescu după Cipru – România 2-2: ”Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?! Ce sunt schimbările astea?”

Basarab Panduru a fost consternat de jocul ”tricolorilor” din meciul Cipru - România 2-2 și i-a reproșat lui Mircea Lucescu schimbările făcute.
Traian Terzian
10.09.2025 | 00:11
Basarab Panduru nu a avut mila de Mircea Lucescu dupa Cipru Romania 22 Cum mama naibii am ajuns atat de slabi Ce sunt schimbarile astea
Basarab Panduru, reacție vehementă la adresa lui Mircea Lucescu după Cipru - România 2-2. Sursă foto: colaj Fanatik

Tot mai multe voci îl critică pe Mircea Lucescu pentru felul în care arată echipa națională, iar Basarab Panduru a fost șocat de prestația lamentabilă a ”tricolorilor” în partida Cipru – România 2-2.

Mircea Lucescu, criticat aspru de Basarab Panduru după Cipru – România 2-2

Imediat după încheierea întâlnirii de la Nicosia, din Grupa H a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026, Basarab Panduru și-a arătat nemulțumirea față de schimbările efectuate de Mircea Lucescu.

”Te întrebi cum mama naibii am ajuns atât de slabi într-un timp atât de scurt? Cum? Asta e întrebarea. Cum am ajuns să fim atât de slabi într-un timp atât de scurt? Nu am făcut nimic, am încercat doar niște contraatacuri, dar fotbal au jucat ei. Noi ne-am uitat la ei.

A doua întrebare este, ce sunt cu schimbările astea? Îmi e greu să vorbesc despre asta, totuși este Mircea Lucescu selecționerul naționalei. Ce sunt cu schimbările astea? Nu mai înțeleg nimic. Nu știu, eu văd altfel fotbalul”, a declarat Panduru, la Prima Sport.

Ce meciuri mai are România în această toamnă

În urma rezultatului de egalitate înregistrat în jocul din Cipru, naționala României are șanse minime să mai prindă unul din primele două locuri în grupă. ”Tricolorii” au acumulat 7 puncte, în timp ce Bosnia Herțegovina și Austria sunt la 12 puncte.

Pentru reprezentativa noastră urmează amicalul cu Moldova din 9 septembrie, iar trei zile mai târziu va înfrunta Austria, pe propriul teren. În 15 noiembrie va fi jocul din deplasare cu Bosnia Herțegovina, pentru ca această campanie să se încheie acasă, pe 18 noiembrie, cu San Marino.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
