Basarab Panduru nu a avut milă de Mircea Lucescu după Cipru – România 2-2: ”Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?! Ce sunt schimbările astea?”

Tot mai multe voci îl critică pe Mircea Lucescu pentru felul în care arată echipa națională, iar Basarab Panduru a fost șocat de prestația lamentabilă a ”tricolorilor” în partida Cipru – România 2-2.

Mircea Lucescu, criticat aspru de Basarab Panduru după Cipru – România 2-2

Imediat după , din Grupa H a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026, Basarab Panduru și-a arătat nemulțumirea față de schimbările efectuate de Mircea Lucescu.

”Te întrebi cum mama naibii am ajuns atât de slabi într-un timp atât de scurt? Cum? Asta e întrebarea. Cum am ajuns să fim atât de slabi într-un timp atât de scurt? Nu am făcut nimic, am încercat doar niște contraatacuri, dar fotbal au jucat ei. Noi ne-am uitat la ei.

A doua întrebare este, ce sunt cu schimbările astea? Îmi e greu să vorbesc despre asta, totuși este Mircea Lucescu selecționerul naționalei. Ce sunt cu schimbările astea? Nu mai înțeleg nimic. Nu știu, eu văd altfel fotbalul”, a declarat Panduru, la .

Ce meciuri mai are România în această toamnă

În urma rezultatului de egalitate înregistrat în jocul din Cipru, naționala României are . ”Tricolorii” au acumulat 7 puncte, în timp ce Bosnia Herțegovina și Austria sunt la 12 puncte.

Pentru reprezentativa noastră urmează amicalul cu Moldova din 9 septembrie, iar trei zile mai târziu va înfrunta Austria, pe propriul teren. În 15 noiembrie va fi jocul din deplasare cu Bosnia Herțegovina, pentru ca această campanie să se încheie acasă, pe 18 noiembrie, cu San Marino.