Basarab Panduru, provocare în direct la TV pentru Mihai Iosif: „Hai în studio și-ți dau coroana!”

Analistul TV l-a provocat pe antrenorul Rapidului să îi depășească un record deținut de aproape două decenii, și anume un record de invincibilitate din perioada în care o pregătea pe Poli Timișoara, nou promovată în sezonul 2002-2003.

ADVERTISEMENT

Atunci, Basarab Panduru reușea să câștige primele trei etape din campionat, fără să primească gol, iar după 5 etape, Poli Timișoara avea 12 puncte, performanță remarcabilă pentru o formație nou promovată.

Basarab Panduru, provocare în direct la TV pentru Mihai Iosif

pe Mihai Iosif, antrenorul Rapidului, pe care îl așteaptă să îi bată recordul deținut de aproape două decenii, performanță pe care o reușea când se afla pe banca tehnică a lui Poli Timișoara.

ADVERTISEMENT

„El a întrebat cine a mai reuşit asta după promovare. Când s-a mai întâmplat. Deci, cine rămâne regele? Eu rămân rege. Nu m-aş supăra dacă Miţă devine rege. 19 ani am fost rege, e destul!

Trebuie să vină cineva să-mi ia locul. Nu e uşor, joacă împotriva Farului. Trebuie să bată cel mai mare rege. Şi eu sunt rege, dar la altele. Regele cel mai mare e Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

„19 ani, sau câţi ani au trecut de atunci, sunt mulţi ani. Au fost trei victorii la zero, da? Şi 12 puncte din cinci meciuri. Nu ştiu dacă le mai face cineva cu o nou-promovată.

Cred că rămân rege mulţi ani de acum. În 2002. Până ia Miţă coroana. Vii aici în emisiune și îți înmânez coroana, Miță!”,

a spus glumind Basarab Panduru, la TV .

ADVERTISEMENT

Mihai Iosif, replici pentru contestatari

Rapid și Farul, oferind mai multe replici tăioase pentru contestatari: „Jucătorii sunt montați, tratăm toate jocurile la fel, chiar dacă s-a spus că avem un program ușor.

Nu am înțeles asta cu programul ușor, noi fiind nou-promovați. Nu știu cu cine ar fi trebuit să jucăm, cu Real Madrid cred!”.

ADVERTISEMENT

„Trei etape (n.r.- spuneau criticii că va rezista pe banca Rapidului), suntem la a treia! Pălăria am prins-o! Am vrut să vin cu o pălărie, ziceau că e prea mare. Am capul mare, dar mă încape pălăria!”, a mai spus Mihai Iosif.

Rapid a câștigat primele două dueluri de la revenirea în Liga 1, fără să primească gol, fiind liderul clasamentului în acest moment.