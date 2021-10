Basarab Panduru, reacție categorică după Germania – România 2-1: „Nu meritam să pierdem!”

„Pandi” consideră că victoria trupei lui Hansi Flick este nemeritată, mai ales că jucătorii României au făcut o primă repriză perfectă, după cum a spus analistul TV.

Basarab Panduru a rămas plăcut impresionat după faza genială făcută de Ianis Hagi, la care mijlocașul lui Rangers a înscris în poarta lui Ter Stegen.

Basarab Panduru crede că România nu merita să piardă cu Germania

după duelul dintre Germania și România și consideră că „tricolorii” nu meritau să fie învinși la cum s-a derulat meciul:

„Vreau să-l felicit pe Rădoi, vreau să-i felicit pe jucători. Am jucat o primă repriză cum nu am văzut de ani de zile. Dacă noi înțelegem că din seara asta doar așa avem șanse să scoatem rezultate, suntem pe drumul cel bun.

Am jucat frumos, a fost bine ce am văzut, nu i-am lăsat să facă prea mult pericol. Totul a fost perfect prima repriză, am alergat, am jucat.

A început a doua repriză și cred că era pe undeva și normal, nu am putut să ținem ritmul atât de ridicat ca în prima repriză”.

„Am jucat cu cap!”

„Faza lui Ianis când l-a trimis pe Kehrer de nu știa ce e cu el, l-a driblat pe Rudiger și l-a executat cu stângul pe Ter Stegen. Cred că pe undeva putem spune că nu e corectă victoria Germaniei, cred că meritam mai mult azi.

Am jucat cu cap, credeți-mă când spun, s-a văzut că am jucat cu cap!

Luați faza de la gol, uită-te cum decurge tot momentul, cum Kehrer e trimis în altă parte, Rudiger e și el scos din joc, de-asta eu am impresia că noi am jucat cu cap”, a , la TV .

„Singurul nostru punct în minus este felul în care ne-am apărat la golul doi al lor, atât, în rest jocul prestat de noi a fost unul bun”, a reacționat și Gabi Balint la finalul meciului, la TV .

În urma rezultatului, România a căzut pe locul patru în grupă, dar „tricolorii” au șanse reale să termina grupa pe locul doi, dacă vor câștiga meciurile pe care le au de jucat până la finalul campaniei de calificări.