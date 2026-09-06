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Dinamo a învins FCSB cu 2-1 în derby-ul din etapa a 8-a din SuperLiga. După meci, Basarab Panduru l-a criticat dur pe unul dintre jucătorii prezenți pe teren la meci. Cine a fost ținta fostului internațional român.

Basarab Panduru, fără milă la adresa lui Andre Duarte după Dinamo – FCSB 2-1

FCSB a înregistrat al treilea eșec consecutiv în campionat, după 1-2 cu Dinamo. Basarab Panduru, cel care și după înfrângerea cu UTA, a avut o nouă reacție dură îndreptată către elevii lui Marius Baciu. De data aceasta, „clientul” său a fost Andre Duarte, eliminat după ce și-a pălmuit adversarul. Fostul internațional român nu a avut milă de fundașul central pentru gestul comis.

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„El duce mâna să-i dea peste față. De ce să faci treaba asta? Un arbitru ar fi dat galben, altul roșu. Ai picat pe ăla care a dat roșu. Noi stăm aici să discutăm de ce e roșu sau de ce e galben. Are intenție, după părerea mea, să-l lovească. Nu știu cât de tare. Mărginean ce trebuia să facă? Să se tăvălească? Mărginean e bărbat, că nu s-a tăvălit. Noi spunem că nu i-a dat tare că nu s-a tăvălit Mărginean. Duarte e de vină! Nu e treabă mea să spun dacă e galben sau roșu! E treaba ta să nu-i dai peste ureche!”, a declarat Basarab Panduru, în direct la TV Prima Sport.

Cum și-a explicat Andre Duarte gestul care i-a adus cartonașul roșu în Dinamo – FCSB 2-1

Eliminat după o jumătate de oră din meciul Dinamo – FCSB 2-1, Andre Duarte a reacționat după meci cu privire la gestul prin care și-a condamnat echipa să joace mai bine de o repriză în inferioritate numerică. Fundașul central de la FCSB a mărturisit că nu a avut nicio intenție de a-l lovi pe Andrei Mărginean.

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„În primul rând, îmi pare rău că am făcut asta. N-am avut intenția de a face asta. El m-a împins primul, am vrut să-l împing și eu și mi-a scăpat mâna în fața lui. Înfrângerea a fost din vina mea, dacă eram 11 la 11 pe teren, câștigam”, a spus Andre Duarte după meci. Gigi Becali nu l-a învinovățit pe jucătorul său, .