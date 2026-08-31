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FCSB traversează o perioadă dificilă din cauza rezultatelor modeste, al jocului lipsit de consistență și al tensiunii uriașe din vestiar. Pe acest fond a venit și eșecul cu UTA, iar Basarab Panduru nu a avut milă de echipa lui Gigi Becali.

Basarab Panduru a distrus-o pe FCSB după încă un eșec

Imediat după , din etapa a 7-a a SuperLigii, Panduru a numit-o pe FCSB formație de Liga 2 și a observat faptul că jucătorii parcă nu se cunosc între ei, nu au trasee și fiecare joacă din ce știe.

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”S-a jucat la Târgoviște și aveai impresia că joacă o echipă de prima ligă, UTA, cu o echipă de ligă 2, FCSB… Parcă a mai fost slabă și altă dată, dar atât de slabă parcă nu îți aduci aminte. UTA a jucat poate mai bine ca în celelalte meciuri, dar nu știu dacă era neapărat în seara asta vorba despre UTA, FCSB era echipa care trebuia să câștige meciul ăsta.

Noi vorbim de ceva timp aici, dar când câștigi e mult mai ușor să treci peste când cineva îți spune că nu vede nimic, că fiecare face ce vrea, că nu există nicio combinație. Parcă i-ai pus acum pe teren și le-ai zis: ‘Hai, jucați’. Păi cu cine? Că nu știu ăla unde o dă, ăla unde o dă. Fiecare face ce vrea”, a declarat Panduru, la .

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Boutoutaou, singurul remarcat de la FCSB

Criticat de patronul Gigi Becali, Basarab Panduru i-a luat apărarea lui Aymen Boutoutaou și consideră că jucătorul are calitate, însă nu poate face mai mult pentru că nu există chimie între el și coechipieri.

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”Nu sunt de acord că Boutoutaou nu a făcut nimic, mie mi se pare că omul face ceva, văd ceva calitate la el. Nu are cu cine să joace, nu are nimeni nicio schemă. Nimic, vin la primit, pleci tu, faci tu.

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Nu se întâmplă absolut nimic, de asta probabil că nu poate face diferența, dar ceva vezi la el, a făcut în prima repriză faza pe stânga. Se vede că are ceva calitate”, a spus Panduru.

Boutoutaou, pus la zid de Gigi Becali

Chiar dacă Aymen Boutoutaou a fost singurul jucător de la FCSB care nu a dezamăgit total în prima repriză a partidei cu UTA, Gigi Becali a hotărât să-l schimbe la pauză. și ce l-a nemulțumit în evoluția algerianului.

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”Boutoutaou a fost schimbat pentru că a pierdut mingea și am luat gol. N-are forță de fotbalist. Fotbalistul care are forță driblează, dă o pasă de gol, dă un gol. Așa, că vă impresionează pe voi, poate sunteți voi mai deștepți, dar pe mine nu mă impresionează.

Ce a creat? Plimbă mingea acolo și apoi o pierd repede, pasele alea care le dă aiurea… A avut situații, dar nu există realizări. Prea multe mingi fără adresă. Trebuie să faci ceva, cum a făcut Stoian. A intrat, a dat un gol. Nu mai avem valoare”, a afirmat Becali.