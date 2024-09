Basarab Panduru, reacție genială după CFR Cluj – FCSB 2-2: ”Ceva frumos, așa de duminică seara”

Gazdele au dominat meciul timp de o oră și au condus cu 2-0, dar campioana en-titre a preluat frâiele în ultima jumătate de oră și pe terenul unei rivale la titlu.

Basarab Panduru, uluit de ce a văzut în CFR Cluj – FCSB 2-2

La finalul partidei CFR Cluj – FCSB 2-2, din etapa a 9-a din SuperLiga, fostul internațional Basarab Panduru s-a arătat contrariat de felul cum s-a jucat în Gruia și a comentat cu mult umor ceea ce a văzut.

ADVERTISEMENT

”Eu nu prea am înțeles nimic din acest meci. 60 de minute joacă CFR și ai impresia că FCSB nu există, apoi Rocha face preluarea spre poartă și Băluță ia mingea și marchează. Din acel moment, CFR nu mai joacă nimic, dar joacă FCSB.

Nu mai înțelegi nimic. Unii joacă 60 de minute, apoi joacă ceilalți. Patru schimbări la pauză, a fost ceva frumos, așa de duminică seara”, a declarat Basarab Panduru la .

ADVERTISEMENT

Fostul fundaș Marius Baciu este de părere că FCSB suferă din cauza faptului că jucătorii fac prea multe atingeri înainte de a da drumul balonului și l-a criticat pe Octavian Popescu pentru fragilitatea arătată.

”Am văzut iarăși la mulți jucători foarte multe atingeri de balon, nu mai e jocul combinativ, să joace repede. Tavi Popescu parcă e un fluturaș pe teren, imediat cade. Nu îl văd așa eficient în lateral foarte mult. Nici pe Olaru nu l-am văzut extraordinar”, a spus Baciu.

ADVERTISEMENT

Becali crede că FCSB trebuia să câștige

Imediat după încheierea întâlnirii din Gruia, patronul de faptul că FCSB nu a reușit să câștige. El crede că ”roș-albaștrii” nu-i vor mai prinde într-un moment așa slab pe cei de la CFR.

”Voi vreți să facem mișto? M-ați sunat la mișto? Am făcut patru schimbări, puteam să fac și cinci. Am luat un punct afară la CFR Cluj, am câștigat un punct față de Craiova. Cu ei ne batem la titlu.

ADVERTISEMENT

Îmi pare rău că nu i-am bătut că așa nu îi mai prinzi pe CFR Cluj. Ceilalți nu mă interesează. Să spun că ne batem cu U Cluj la campionat? Nu vreau să o depășim pe U Cluj. De ce să o depășim? Că o depășesc și alții. Vreau să rămână acolo ea. Să rămână și Galațiul acolo. Și Dinamo. De ce să le depășesc?”, a explicat Becali.