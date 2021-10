Basarab Panduru revine în Liga 1! Semnează cu o echipă de play-off

Analistul celor de la Telekom Sport va lucra din nou cu Reghe după ce Basarab Panduru a mai făcut parte din staff-ul său în Emiratele Arabe Unite la Al Wasl.

Conform , „Pandi” a acceptat deja propunerea și ar putea fi pe bancă la meciul din Cupa României cu Minaur Baia Mare.

Fostul antrenor în vârstă de 51 de ani al celor de la Poli Timişoara, Oţelul, FC Vaslui şi Farul şi Progresul revine în fotbal după o pauză de un an de zile.

Basarab Panduru a fost antrenorul secund al lui Laurențiu Reghecampf la Al Wasl în perioada 7 iulie 2020 – 18 octombrie 2020 și a plecat din Emirate odată cu antrenorul român.

În ultimii zece ani, Basarab Panduru a fost analistul celor de la Telekom Sport iar ca jucător a evoluat la FCM Reşiţa, Steaua, Benfica Lisabona, Neuchatel Xamax, FC Porto şi Salguiros. Are 22 de selecții la echipa națională a României.

Cele mai mari performanțe din carieră le-a avut la Steaua București cu care a câștigat trei titluri de campion în perioada 1992-1995. Cu FC Porto a reușit un titlu de campion, în timp ce cu marea rivală Benfica Lisabona a câștigat Cupa Portugaliei în sezonul 1995-1996.

Basarab Panduru revine în fotbalul românesc după o pauză de mai bine de zece ani. Fostul mare fotbalist a activat ultima oară la FCSB, unde a fost manager general în sezonul 2009-2010.

Fostul jucător al Stelei a semnat cu FCSB pe 11 septembrie 2009 și a preluat funcția lui Adrian Ilie, care a demisionat, post care fusese în trecut ocupat de Mihai Stoica.

Panduru a fost cel care a insistat pentru ca Bergodi să ajungă la FCSB, iar o dată cu demiterea italianului a refuzat să preia echipa patronată de Gigi Becali:

„Eu nu am fost de față, dar am încercat din toate puterile mele să nu fie dat afară. Însă n-am reușit. În seara aia Gigi mi-a propus să vin antrenor, dar eu când am sosit îi spusesem lui Bergodi să stea liniștit că nu vin să-i iau locul. Când am plecat de acolo n-am făcut-o din cauza patronului. Am plecat pentru că am vrut să plec”. – Basarab Panduru, la plecarea de la FCSB