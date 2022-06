Basarab Panduru și MM Stoica, uimiți de numirea lui Laszlo Balint la Universitatea: „Nu mai e fotbal șampanie. E un whiskey cu energizant ce se vrea la Craiova”

a fost dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, precum și de la echipă.

Basarab Panduru și MM Stoica, uimiți de numirea lui Laszlo Balint la U Craiova

Basarab Panduru și MM Stoica au recunoscut că sunt uimiți de alegerea lui Laszlo Balint pe postul de antrenor al Universității Craiova. FANATIK că Marian Copilu a avut un cuvânt greu de spus în alegerea noului tehnician.

ADVERTISEMENT

„Probabil că vrei altfel de joc, nu mai vorbim despre un fotbal șampanie, am auzit că se dorește mai multă agresivitate, nu știu ce agresivitate iese din șampanie, poate din bulele alea cum ies când torni șampania în pahar, în rest e un whiskey cu red bull ce se vrea.

E o alegere interesantă, eu îl vedeam mai degrabă pe Mirel Rădoi la Craiova, se pliază mai mult pe stilul lor”, a spus Basarab Panduru, la TV .

ADVERTISEMENT

„E o foarte mare surpriză, dacă îmi dădeai o listă cu zece antrenori, nu l-aș fi văzut pe Balint. Eu l-aș fi văzut pe Croitoru.

Poate că Mihai Rotaru l-a cunoscut mai bine pe Laszlo Balint, care să nu fi avut un cadru foarte bun la UTA pentru a realiza performanțe.

ADVERTISEMENT

El era legat cumva de Bogdan Apostu, iar Mihai Rotaru nu e genul de patron care să accepte să i se aducă jucători. E interesant mariajul ăsta”, a spus și MM Stoica.

„Toți din staff au fost serioși, nu știu de s-a vorbit despre staff!”

Basarab Panduru a fost o perioadă în sezonul recent încheiat membru al , iar „Pandi” nu înțelege supărarea patronului Mihai Rotaru la adresa colaboratorilor tehnicianului, având și un dialog cu MM Stoica:

ADVERTISEMENT

„Toți din staff erau serioși, nu știu de ce s-a vorbit așa de staff, dar probabil simțea nevoie de o schimbare la echipă. Ce să facă staff-ul? Face exact ce i se cere.

ADVERTISEMENT

Nu a participat nimeni la nicio emisiune. Am fost invitați de Reghe la emisiunea aia cu Dinescu. Dacă asta e problema, aia e, e ok, ce să spun. Dar nu știu dacă într-adevăr e vorba despre seriozitate”.

Basarab Panduru – E serios Toni la FCSB? Că și el a fost în staff-ul lui Reghecampf.

MM Stoica – Da, nu se pune problema. E serios!

Basarab Panduru – Aia zic, cei din staff sunt serioși mereu, ei fac ce li se spune. Nu știu de ce s-a insistat pe ideea de staff.

„În orice caz, nu-l știe nimeni pe Giuszy Balint, are doi ani în prima ligă, nu a jucat în play-off, dar trebuie să recunoaștem că nu a arătat deloc rău UTA.

Eu am văzut niște ratări incredibile, cum nu am mai văzut. Eu de vreo trei luni de zile am auzit că o să fie Rădoi la Craiova, e o surpriză pentru mine”, a mai spus MM Stoica.