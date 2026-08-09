Basarab Panduru, siderat de penalty-ul ratat de fotbalistul din SuperLiga: „Du-te, bă, și bate tare!”

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Oțelul Galați își continuă forma slabă din acest start de sezon. Moldovenii au cedat în deplasare, pe terenul celor de la Petrolul, cu scorul de 0-1. Oaspeții puteau pleca acasă cu un punct, însă portughezul Pedro Nuno (31 de ani) a irosit o lovitură de la punctul cu var.

Oțelul a irosit un penalty în duelul cu Petrolul

În repriza a doua, Oțelul Galați a primit un penalty după ce Lameira a fost faultat în suprafața de pedeapsă de . Faza a fost verificată la VAR preț de șapte minute, însă decizia inițială a arbitrului a fost menținută.

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Lovitura de la 11 metri a fost însă irosită de moldoveni. Pedro Nuno a fost cel care și-a asumat răspunderea, însă execuția fotbalistului portughez a lăsat de dorit. Acesta a încercat să îl păcălească pe portarul Zima și să întârzie execuția până în ultimul moment. Goalkeeperul celor de la Petrolul și-a arătat experiența, a așteptat și a apărat.

Basarab Panduru, uluit de modul în care s-a executat penalty-ul

, nu înțelege această nouă manieră a fotbaliștilor de a executa penalty-urile. Acesta consideră că jucătorii trebuie să își aleagă un colț și să tragă cu forță, pentru a nu le da niciun fel de avantaj portarilor.

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„Mie nu-mi place stilul ăsta, nu aduce nimic. Te tot duci, te oprești, aștepți să plece portarul. Dacă găsești unul șmecher care nu pleacă, cum a fost Zima, îți ia mingea. Du-te, bă, și bate tare! Dacă nu poți să bați tare, lasă pe altul care poate. Uită-te la capul lui, tot timpul se uită la portar, nu se uită la minge niciodată. Pot să spun că poate să o întoarcă din picior, dar nu mai merge în ziua de astăzi, că nu așa se bate în ziua de astăzi”, a spus Basarab Panduru la