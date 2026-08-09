Sport

Basarab Panduru, siderat de penalty-ul ratat de fotbalistul din SuperLiga: „Du-te, bă, și bate tare!”

Basarab Panduru a răbufnit după penalty-ul ratat de Pedro Nuno în Petrolul - Oțelul. Fostul internațional a criticat dur modul în care portughezul a executat lovitura de la 11 metri.
Alex Bodnariu
09.08.2026 | 22:11
Basarab Panduru siderat de penaltyul ratat de fotbalistul din SuperLiga Dute ba si bate tare
ULTIMA ORĂ
Penalty-ul care l-a scos din minți pe Basarab Panduru! „Nu mai merge în ziua de astăzi”
ADVERTISEMENT

Oțelul Galați își continuă forma slabă din acest start de sezon. Moldovenii au cedat în deplasare, pe terenul celor de la Petrolul, cu scorul de 0-1. Oaspeții puteau pleca acasă cu un punct, însă portughezul Pedro Nuno (31 de ani) a irosit o lovitură de la punctul cu var.

Oțelul a irosit un penalty în duelul cu Petrolul

În repriza a doua, Oțelul Galați a primit un penalty după ce Lameira a fost faultat în suprafața de pedeapsă de fundașul celor de la Petrolul, Paul Papp. Faza a fost verificată la VAR preț de șapte minute, însă decizia inițială a arbitrului a fost menținută.

ADVERTISEMENT

Lovitura de la 11 metri a fost însă irosită de moldoveni. Pedro Nuno a fost cel care și-a asumat răspunderea, însă execuția fotbalistului portughez a lăsat de dorit. Acesta a încercat să îl păcălească pe portarul Zima și să întârzie execuția până în ultimul moment. Goalkeeperul celor de la Petrolul și-a arătat experiența, a așteptat și a apărat.

Basarab Panduru, uluit de modul în care s-a executat penalty-ul

Basarab Panduru, fostul mare fotbalist român, nu înțelege această nouă manieră a fotbaliștilor de a executa penalty-urile. Acesta consideră că jucătorii trebuie să își aleagă un colț și să tragă cu forță, pentru a nu le da niciun fel de avantaj portarilor.

ADVERTISEMENT
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți...
Digi24.ro
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei

„Mie nu-mi place stilul ăsta, nu aduce nimic. Te tot duci, te oprești, aștepți să plece portarul. Dacă găsești unul șmecher care nu pleacă, cum a fost Zima, îți ia mingea. Du-te, bă, și bate tare! Dacă nu poți să bați tare, lasă pe altul care poate. Uită-te la capul lui, tot timpul se uită la portar, nu se uită la minge niciodată. Pot să spun că poate să o întoarcă din picior, dar nu mai merge în ziua de astăzi, că nu așa se bate în ziua de astăzi”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Poza face înconjurul lumii: singura fotografie cu Leo Messi la înmormântarea tatălui său!
Digisport.ro
Poza face înconjurul lumii: singura fotografie cu Leo Messi la înmormântarea tatălui său!
Presa din Portugalia, cu ochii pe SuperLiga! Ce au scris lusitanii după Dinamo...
Fanatik
Presa din Portugalia, cu ochii pe SuperLiga! Ce au scris lusitanii după Dinamo – Voluntari 4-0: „Spectacol în România!”
Transferuri internaționale 2026, live blog. Eroul Barcelonei din celebra „remontada” cu PSG din...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, live blog. Eroul Barcelonei din celebra „remontada” cu PSG din Liga Campionilor a semnat cu o nouă echipă!
Transferul care îl poate trimite pe Denis Drăguș la FCSB! După Salah, Trabzon...
Fanatik
Transferul care îl poate trimite pe Denis Drăguș la FCSB! După Salah, Trabzon mai ia un fost star al lui Liverpool
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Atac devastator la Cătălin Moroșanu: 'Eu mi-am făcut numele în ring, tu la...
iamsport.ro
Atac devastator la Cătălin Moroșanu: 'Eu mi-am făcut numele în ring, tu la TV, pe chiloțăreală! Nu te compari cu mine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!