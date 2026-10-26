O avere! Bonus uriaș promis de bașcan în derby-ul Galatasaray – Fenerbahce

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Galatasaray se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului, duelul cu Fenerbahce, iar conducerea clubului ar fi pregătit o recompensă financiară consistentă pentru fotbaliști. Președintele Dursun Ozbek ar fi stabilit o primă specială pentru o victorie în fața marii rivale, iar în presa din au apărut informații despre o sumă care ajunge până la două milioane de euro.

Primă de două milioane de euro pentru o victorie cu Fenerbahce!

Potrivit informațiilor publicate de Fotomac, conducerea lui Galatasaray ar fi decis să ofere jucătorilor o primă totală de două milioane de euro dacă echipa va câștiga derby-ul disputat pe RAMS Park. Decizia i-a aparținut președintelui Dursun Ozbek și reprezintă un stimulent financiar important înaintea confruntării cu marea rivală din Istanbul.

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Totuși, suma nu este prezentată la fel de toate publicațiile turcești. Mai multe surse, printre care Turkiye Gazetesi, T24 și Ajansspor, indică o primă de 1,5 milioane de euro în cazul unui succes. În plus, clubul nu a făcut niciun anunț oficial în care să confirme cuantumul exact al recompensei.

Dursun Ozbek a mărit recompensa după victoria cu Lille

Interesant este că informațiile despre prima pentru derby au apărut la scurt timp după succesul obținut de Galatasaray în Liga Campionilor. Formația pregătită de Okan Buruk a învins-o pe Lille cu 4-2, în deplasare, iar conducerea clubului ar fi acordat atunci o recompensă totală de 700.000 de euro.

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Conform relatărilor din presa turcă, suma pregătită pentru derby ar fi considerabil mai mare decât cea acordată după victoria europeană. Varianta de 1,5 milioane de euro ar însemna mai mult decât dublarea primei de la Lille, în timp ce informațiile despre două milioane de euro ar indica o recompensă și mai generoasă. Conducerea ar dori astfel să le ofere fotbaliștilor un stimulent suplimentar înaintea unui meci cu o miză importantă în lupta pentru titlu.

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Galatasaray poate să se distanțeze de Fenerbahce în clasament

Derby-ul are o importanță majoră și din perspectiva clasamentului. În cazul unui succes, Galatasaray ar urca pe prima poziție în Turcia și s-ar putea distanța la șase lungimi față de Fenerbahce. De cealaltă parte, formația pregătită de Ismail Kartal are nevoie de victorie pentru a egala punctajul marii rivale și pentru a rămâne în cursa pentru titlu.

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Partida dintre Galatasaray și Fenerbahce este programată luni, 26 octombrie, de la ora 20:30, pe RAMS Park, în etapa a noua din . În momentul de față, liderul surpriză al campionatului este Amedspor, o echipă nou-promovată.