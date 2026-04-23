Bașcanul lui Gaziantep, avertisment din prima zi pentru Mirel Rădoi: „În Turcia, antrenorul e demis și după 4 sau 5 etape”

Mirel Rădoi, , scor 3-2, din etapa a 5-a a play-out-ului SuperLigii. Antrenorul român a semnat cu Gaziantep, formație aflată pe locul 10 în campionatul Turciei. Misiunea tehnicianului nu va fi deloc ușoară, bașcanul avertizându-l încă din momentul semnării contractului

Avertisment pentru Mirel Rădoi la Gaziantep

Mirel Rădoi a semnat un contract cu Gaziantep pe o perioadă de 1,5 ani. Cu toate acestea, bașcanul clubului, Memik Yilmaz, a transmis că doar rezultatele îi vor stabili viitorul, în condițiile în care, în campionatul turc, antrenorii pot fi demiși chiar și după doar 4 sau 5 meciuri, dacă rezultatele întârzie să apară

„Toată lumea ar trebui să aibă un plan B. În sistemul fotbalistic din Turcia, dacă lucrurile merg prost timp de 4-5 meciuri, antrenorul este demis. Dacă nu îl demiti, conducerea și președintele vor fi criticați după câteva meciuri. Îi mulțumesc antrenorului nostru că nu ne-a refuzat și că a venit. Nu suntem o echipă slabă. De acum înainte vom încerca să realizăm lucruri mai bune. Așteptările noastre sunt mari. Să nu ne lase Dumnezeu la greu.

Dacă astăzi ar intra pe teren câte un jucător din fiecare district din academia noastră de tineret, media noastră de spectatori ar crește de la 11.700 la dublu. Efortul jucătorilor de 30-35 de ani pe teren este foarte diferit față de cel al jucătorilor tineri. De aceea, acest aspect al antrenorului nostru ne-a atras”, a declarat Memik Yilmaz, potrivit

Ce a declarat Mirel Rădoi

, pe Gaziantep Metropolitan Stadium, Mirel Rădoi s-a arătat extrem de fericit de oportunitatea care i s-a ivit. Tehnicianul român consideră că fotbalul din Turcia este la un nivel ridicat, dar îl aseamănă cu cel din SuperLiga României. Deși a avut mai multe oferte, Rădoi a considerat că experiența din Superliga turcă îi poate impulsiona cariera

„Am analizat statisticile anterioare. Nu sunt magician, dar sunt o persoană căreia îi place să muncească din greu. Desigur, vom face greșeli, dar niciuna dintre aceste greșeli nu va fi intenționată. Le mulțumesc tuturor dinainte. De asemenea, îi mulțumesc fostului meu club pentru că mi-a oferit oportunitatea de a veni aici.

Liga turcă este în prezent pe locul 9. Acest lucru arată că este o ligă de mare calitate. Ligile din România și Turcia sunt similare; și noi jucăm cu pasiune și emoție. Și aici fotbalul se joacă la fel. Am primit anterior oferte din Arabia Saudită, dar nu erau concrete. Știu cât de puternică este liga turcă. Am ales să vin aici atât pentru a fi într-o ligă puternică, cât și pentru a concura în Europa. În trecut, nume precum Mircea Lucescu și Gheorghe Hagi au avut succes aici. Acesta a fost unul dintre factorii care mi-au influențat decizia”, a declarat Mirel Rădoi, potrivit sursei amintite anterior.