Baschetbalista Kysre Gondrezick și-a înnebunit fanii. Vedeta din WNBA a pozat goala de ziua ei.

Kysre Gondrezick a aruncat internetul în aer cu ocazia zilei sale de naștere. Baschetbalista din Statele Unite a pozat nud
Cristian Măciucă
09.08.2025 | 10:02
Baschetbalista Kysre Gondrezick sia innebunit fanii Vedeta din WNBA a pozat goala de ziua ei
Baschetbalista Kysre Gondrezick și-a înnebunit fanii. Vedeta din WNBA a pozat goala de ziua ei. FOTO: Fanatik

Baschetbalista Kysre Gondrezicka împlinit 28 de ani pe 27 iulie 2025 și le-a făcut o surpriză uriașă fanilor ei. Americanca a postat o fotografie cu ea complet goală.

Kysre Gondrezick s-a dezbrăcat de ziua ei! Vedeta WNBA a pozat nud

Fostă jucătoare în WNBA la Indiana Fever și Chicago Sky, Kysre Gondrezicka se remarcă mai degrabă prin calitățile de model. Nu degeaba are aproximativ jumătate de milion de urmăritori pe rețelele de socializare.

Cea mai recentă fotografie postată, cu ocazia împlinirii a 28 de ani, i-a înnebunit pe fanii lui Kysre. De ziua ei, pe 27 iulie, baschetbalista a poza „îmbrăcată” în costumul Evei. Gondrezick și-a pus doar un prosop, în timp ce stătea pe pat și își acoperea părțile intime folosindu-se de un braț.

Kysre Gondrezick
Kysre Gondrezick a pozat dezbrăcată de ziua ei de naștere

Fanii americancei au fost în delir și au admirat ținuta provocatoare purtată de Kysre Gondrezick. Vedeta baschetului feminin de peste Ocean a fost „bombardată” cu complimente.

„Aceasta este artă!”, a remarcat unul dintre urmăritorii lui Kysre Gondrezick. Au fost însă și mesaje ceva mai îndrăznețe primite de sportiva în vârstă de 28 de ani, cum ar fi „Ce bună este”, „Arăți divin” sau „Uimitoare”.

Cine e baschetbalista care și-a înnebunit fanii

Kysre Gondrezick (28 de ani) provine dintr-0 familie de sportivi. Tatăl ei, Grant, a jucat și el baschet profesionist timp de 12 ani. A evoluat atât în NBA, cât și în campionate din Italia, Belgia, Argentina și Spania.

Unchiul lui Kysre, Glen, a fost și el vedetă în NBA. Timp de șase ani a jucat pentru Denver Nuggets și New York Knicks, înainte să ajungă peste Ocean, în Italia.

Și mama ei, Lisa Harvey, a făcut baschet, ea având în palmares un titlu național cu Louisiana Tech, cucerit în 1988, în timp ce Kalabrya, sora lui Kysre, a jucat timp de un sezon la Michigan State.

Kysre Gondrezick a fost căsătorită cu fostul fundaș din NFL, Dwayne Haskins, care a decedat la vârsta de 24 de ani. El a murit pe 9 aprilie 2022, după ce a fost lovit de o basculantă în Florida, în timp ce încerca să traverseze pe jos o autostradă.

  • 587 de mii de urmăritori are Kysre Gondrezicka pe Instagram
  • 1,75 m este înălțimea baschetbalistei din WNBA
