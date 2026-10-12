Baschetul dă clasă fotbalului la Cluj! Imagini spectaculoase din BTarena și cifre de invidiat pentru cluburile din SuperLiga

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Imagini spectaculoase în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Baschetul continuă să atragă mii de spectatori în orașul de pe Someș. U-BT a primit duminică, 11 octombrie, vizita celor de la Dubai Basketball, una dintre cele mai puternice echipe din Europa. Partida din Liga Adriatică a stârnit un interes uriaș în rândul suporterilor, iar atmosfera a fost una balcanică.

Show total la Cluj- Napoca. U-BT a primit vizita gigantului Dubai Basketball. Asistența care bate majoritatea meciurilor din Superliga

Confruntarea a avut loc la o oră mai puțin obișnuită pentru un eveniment sportiv de asemenea anvergură. Meciul a început la ora 13:00, însă programarea de la prânz nu i-a împiedicat pe clujeni să vină la sală. Mii de suporteri au urmărit duelul cu o formație care evoluează în Euroligă, cea mai importantă competiție intercluburi din baschetul european.

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U-BT a oferit o replică solidă și a condus la pauză cu 45-36. Experiența și valoarea individuală a adversarilor au făcut însă diferența în partea secundă. Dubai Basketball a întors rezultatul și s-a impus cu 92-85, după un sfert trei câștigat categoric, cu 32-14. Totuși, formația ardeleană a făcut o figură frumoasă, iar semnele pentru acest sezon sunt încurajatoare.

Baschetul bate fotbalul la Cluj! Cifrele din BTarena, de invidiat pentru majoritatea cluburilor din SuperLiga

U-BT a reușit să transforme meciurile de pe teren propriu în adevărate show-uri. Suporterii vin în număr mare indiferent de adversar, iar confruntările cu echipe importante din Europa reprezintă o atracție suplimentară. În sezonul precedent, partidele cu Steaua Roșie Belgrad sau Partizan s-au jucat cu casa închisă!

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Potrivit datelor publicate de în actualul sezon, Rapid și Universitatea Craiova sunt singurele formații care depășesc media de 10.000 de spectatori la meciurile de pe teren propriu. Giuleștenii au înregistrat o medie de aproximativ 11.000 de spectatori, în timp ce oltenii au ajuns la 14.000. FCSB are o medie mai mică de 7.000 de spectatori pe meci pe teren propriu.

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Popularitatea echipei clujene este confirmată și de numărul abonamentelor vândute. U-BT a anunțat un nou record pentru sezonul 2026-2027: 4.021 de abonamente, cu patru mai multe decât în stagiunea precedentă. Practic, clubul și-a asigurat peste 4.000 de suporteri fideli pentru fiecare meci din acest sezon, aproape jumătate din capacitatea Sălii Polivalente.

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La partida cu Dubai Basketball au asistat 6.228 de spectatori, potrivit cifrei comunicate după meci. BTarena are o capacitate maximă de aproximativ 10.000 de locuri, astfel că tribunele au fost ocupate în proporție de peste 60%. În actualul sezon de SuperLiga, echipa de fotbal Universitatea Cluj are o medie de doar 3.600 de spectatori pe meci. Este adevărat că „Șepcile roșii” au fost nevoite să dispute partide considerate pe teren propriu și la Sibiu, din cauza situației stadionului din perioada festivalului Untold.

Vedetele din Euroligă au făcut spectacol la Cluj! Dubai Basketball are un lot de milioane

Adversara clujenilor nu a fost însă o echipă oarecare. Dubai Basketball a câștigat Liga Adriatică în sezonul 2025-2026 și participă pentru al doilea an consecutiv în Euroligă. Clubul din Emiratele Arabe Unite a investit masiv în construirea unui lot capabil să se lupte cu marile forțe ale continentului. Pe banca tehnică se află Xavi Pascual, antrenor care a câștigat Euroliga în 2010, alături de Barcelona.

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Printre vedetele formației se numără Džanan Musa, fost jucător la Real Madrid, Dwayne Bacon, Davis Bertāns, Tornike Shengelia, Filip Petrušev și Thomas Walkup. Acestora li se alătură Elie Okobo și Mfiondu Kabengele. Unii dintre ei au evoluat inclusiv în NBA.