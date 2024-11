“Băsescu îmi dă dreptate acum. N-a fost ok ce a făcut cu statul paralel”. Dezvăluirile exclusive făcute de un europarlamentar

joi, 7 noiembrie, provocării lansate de Mihai Tatulici și a participat la emisiunea TATULICI LA FANAT1K în cadrul căreia a făcut o serie de dezvăluiri incendiare neștiute de publicul larg.

“Băsescu îmi dă dreptate acum”

Candidatul PNCR la alegerile prezidențiale a vorbit despre seria atacurilor lansate în urmă cu câțiva ani la adresa fostului președinte al României, Traian Băsescu, dar și la adresa fostului premier Victor Ponta.

”Când am considerat că au greșit am spus public ce le-am spus și în privat. Băsescu îmi dă dreptate acum. A fost coleg cu mine în Parlamentul European și mai în glumă, mai în serios îmi zice: ‘Ai avut dreptate atunci!’ A fost ok ce a făcut atunci cu statul paralel și cu toată partea aia cu câmpul tactic din justiție? N-a fost ok!”, a declarat Cristian Terheș la FANATIK.

De asemenea, că de nenumărate ori le-a atras atenția politicienilor din România cu privire la legile pe care le adoptă.

”Eu de exemplu, din SUA, atunci când le scriam oficialilor români și m-am implicat pe modificarea unor legi, inclusiv pe legile justiției în 2016-2017, tot timpul le spuneam: ‘Faceți legile astfel încât atunci când veți fi în opoziție să nu se întoarcă contra voastră.’ Tu trebuie să ai în gând faptul că e o chestiune de timp cât ești la putere pentru că democrația e ciclică” a mai spus politicianul.

”Am expus doar adevărul”

Întrebat dacă aceea a fost perioada în care a atacat DNA, Cristian Terheș a răspuns: ”Nu aș putea spune că am atacat DNA-ul”.

”Am expus doar adevărul și l-am expus după 2015, după ce o serie de jurnaliști din România, care se pretindeau apărători ai statului de drept, au refuzat să scrie despre abuzuri spunând că ‘în felul acesta afectează lupta anticorupție’.

Eu le-am spus în întâlnirile pe care le-am avut: ‘Tăcerea în fața unui abuz, de fapt, confirmă abuzul respectiv și e doar o chestiune de timp până când abuzul va ieși la iveală’. Și le-am dat exemplu cu scandalurile preoților pedofili din Biserica Catolică, răul pe care l-a făcut Bisericii Catolice că o astfel de problemă a fost ascunsă sub preș zeci de ani și când a pocnit a distrus tot”, a transmis Terheș la TATULICI LA FANAT1K.

”Dacă vei vorbi te vom distruge”

Mai mult, președintele PNCR a dezvăluit și cum a fost amenințat de un jurnalist în momentul în care a spus că va scoate la iveală toate abuzurile din justiție.

”Le-am zis: ‘Voi aveți obligația să serviți adevărul nu pe Kovesi, nu pe Coldea, nu pe altcineva!’ Nu au făcut-o și în contextul acesta le-am spus: ‘Voi vorbi eu dacă voi nu vorbiți!’ Și unul mi-a și zis așa strângând din dinți: ‘Dacă vei vorbi te vom distruge’. I-am zis: ‘ Să vedem!’

Dacă vă uitați, din aprilie 2015 am început să ies constant public pe temele acestea private privind justiția și abuzurile sub pretenția combaterii corupției și timpul a dovedit că am avut dreptate”, a conchis Cristian Terheș.

