Bașkanul lui Gaziantep, prima reacție despre interesul pentru transferul lui David Matei! Cum a fost descris Mirel Rădoi

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Mirel Rădoi nu a avut parte de un început pe cum spera la Gaziantep. După ce a plecat de la FCSB, antrenorul a bifat patru înfrângeri în tot atâtea meciuri, astfel că au apărut diverse zvonuri că o ruptură este inevitabilă. În ciuda acestui aspect, românul pare a avea în continuare viitor în Turcia, iar bașkanul clubului a făcut anunțul.

Bașkanul lui Gaziantep, prima reacție despre interesul pentru transferul lui David Matei

Cum Mirel Rădoi va continua, cel mai probabil, în Turcia, au apărut diverse speculații despre un posibil transfer al lui David Matei. Bașkanul clubului turc, Memik Yilmaz, a confirmat faptul că își dorește întinerirea lotului, astfel că o mutare a starului de la Universitatea Craiova ar putea fi realizată în această vară.

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„Ne dorim întotdeauna să aducem jucători tineri și promițători, dornici de succes. Am reușit să reducem semnificativ media de vârstă a echipei noastre. Este perfect normal să existe interes pentru jucătorii noștri. Vom analiza ofertele și vom lua împreună decizii care să contribuie la viitorul clubului nostru”, a spus Memik Yilmaz, președintele lui Gaziantep, conform .

Cum l-a descris Memik Yilmaz pe Mirel Rădoi

În continuarea intervenției, bașkanul a dezvăluit faptul că alegerile din ultima perioadă s-au îndreptat către antrenori tineri, de perspectivă, iar cu . Memik Yilmaz speră că Gaziantep se va bucura de o stabilitate financiară în sezonul ce urmează, însă fără ca forța sportivă să fie diminuată.

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„Chiar și alegerile noastre privind antrenorii au mers până acum în această direcție. Selcuk Inan, Burak Yilmaz și, cel mai recent, Mirel Rădoi sunt nume din generații apropiate. Dorim să ne menținem stabilitatea financiară, fără să ne diminuăm forța sportivă”, a mai spus bașkanul lui Gaziantep.

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David Matei, sezon de vis la Universitatea Craiova

David Matei (19 ani) a fost adus în vara anului trecut la Universitatea Craiova, pe când antrenor era Mirel Rădoi. Tânărul fotbalist a fost adus în schimbul unei sume modice pentru fotbalul românesc, 75.000 de euro, .

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Deși a fost sezonul său de debut în SuperLiga, David Matei a arătat foarte multă dezinvoltură în joc, ba chiar a marcat în ultimul meci al sezonului, în victoria 5-o contra U Cluj. Cota sa de piață a cunoscut o creștere impresionantă în ultimul an, astfel că o mutare într-un campionat mai puternic nu ar fi o surpriză.