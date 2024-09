Stilistul Bassam Dabbas o dă în judecată pe colega lui Lucian Mîndruță după altercația din trafic: ”Înjură ca un bărbat”. Exclusiv

Bassam Dabbas, hair-stylist-ul celebrităților din România, e în mijlocul unui scandal de proporții după ce s-a răfuit cu angajata unui cunoscut radio de la noi, în trafic.

Bassam Dabbas, adevărul despre altercația avută în trafic cu o angajată de la Digi FM. Lucian Mîndruță a mediatizat cazul

Lucian Mîndruță, colegul șoferiței cu care Bassam a avut o altercație în trafic, aruncând cu o doză goală de suc în geamul ei, a postat cu scenele care îl au în prim-plan pe Dabbas.

FANATIK l-a contactat pe hair-stylist pentru a afla cum s-a ajuns la imaginile pe care jurnalista de la Digi FM le-a filmat, în care, la un moment dat, amicul lui Bassam, care se afla în mașină cu el, a ieșit și s-a răstit la femeie, forțând portiera.

Bassam se apără, prin intermediul FANATIK, și spune că l-au lăsat nervii pentru că șoferița i-a tăiat calea de două ori riscând să facă accident. Totodată, tânărul ne-a zis că victima l-a provocat constant. I-ar fi arătat semne obscene și l-ar fi înjurat, până să reacționeze el, dar asta nu a mai filmat, ci doar ce i-ar fi convenit ei, pentru ca el să iasă urât din toată povestea asta.

Mai mult, după ce a văzut cât tam-tam s-a făcut pe maginea acestei altercații, Bassam ne-a zis că se gândește să o dea în judecată pe șoferița cu care s-a ciondănit.

Ce spune hair-stylist-ul despre șoferița cu care s-a ciondănit în zona Unirii: „Decât să-mi văd moartea și să fac un accident din cauza ei…”

„Atunci când cineva vrea să facă accident cu tine de două ori, ce puteai să faci în locul meu? Toată lumea mă judecă pe mine că eu am avut reacțiile astea. Dacă am avut reacțiile astea și am fost filmat, și sunt cine sunt, înseamnă că mi-am asumat. Decât să îmi văd moartea și să fac un accident din cauza ei, că s-a băgat în fața mea de două ori și voia să-mi taie calea… Ce puteai să faci în locul meu? Toată lumea consideră o tragedie, că vai ce zice ea…

Dacă ea are impresia că m-a filmat, eu o să cer imaginile de pe camerele din zona Unirii și o să se vadă adevărul! Femeia respectivă s-a oprit de două ori în fața mea. Prima oară când s-a băgat în fața mea, am claxonat. Gen ce faci, te bagi fără semnal? A băgat frână de vreo două ori, brusc. Eu m-am băgat pe banda cealaltă să o las în pace. Când m-am uitat pe geam, mi-a arătat un semn cu degetul și mă înjura și mă filma în timpul ăla, știi?

A fost o provocare, pentru că femeia lucrează unde lucrează. Ea a văzut cine e la volan. Prima oară am crezut că e o clientă, că face mișto de mine. Mi s-a întâmplat să facă asta niște cliente. Când am văzut că mă înjură, am zis că femeia asta nu știu ce caută, înseamnă că n-are nevoie de viața ei”, a explicat Bassam Dabbas, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Hai ca femeile să aibă o linie de traseu și bărbații altă linie”

Apoi, Bassam are un răspuns și pentru cei care îl acuză că a agresat verbal o femeie în trafic. Mărturisește că șoferița a fost prima care a început să se comporte în mod grosolan. De asemenea, vedeta a zis că în astfel de situații persoanele implicate nu trebuie judecate din perspectiva genului lor.

„De două ori să faci depășire în fața unei mașini foarte mare, înseamnă că ai nevoie să fii lovită, nu? Ori a vrut să-și schimbe mașina, nu înțelegeam ce voia să facă. Când oamenii judecă reacția mea sau a celorlalte persoane… Dacă tu riști să faci accident de două ori și ea te înjură și e cu zâmbetul pe buze și să te filmeze? Ce reacție puteam să avem noi?

Eu vorbesc ca șofer, de la șofer la șofer. Nu vorbesc că ea este femeie sau bărbat. Dacă vrem s-o luăm altfel, atunci hai ca femeile să aibă o linie de traseu și bărbații altă linie. Din cauza multor șoferițe de genul ei, care se bagă peste tot, zic că trebuie să le iertăm pentru că sunt femei, dar așa se pot face accidente, blocaje în circulație și întârzieri”, a adăugat Bassam Dabbas, pentru FANATIK.

Bassam Dabbas o acuză de provocare: „Să se ducă să strângă niște bani să își schimbe mașina”

ne-a zis că la început a crezut că șoferița era sub influența alcoolului din cauza manevrelor periculoase pe care le-a făcut pe șoseaua aglomerată, în zona Unirii din Capitală.

Enervat pentru că a scris că va căuta, împreună cu ascultătorii Digi FM, vreo modalitate în care șoferi precum Bassam ar putea fi potoliți, hair-stylist-ul ne-a spus că el o va potoli pe șoferiță, pe care o acuză de joc murdar.

„Cred că, după ce am aflat unde lucrează, a vrut să aibă un material mai fierbinte. Eu am fost subiectul principal al emisiunii de la radioul lor.

Poate să mă potolească pe mine, dar eu sunt un om potolit, care fac traseul ăla și merg de doi ani, același drum, știu traseul calumea. Cred că o să o potolesc eu pe ea să nu mai facă manevre de genul ăsta în trafic. Dacă vrea să își schimbe mașina, să se ducă să își strângă niște bani și să își schimbe mașina. Când te plângi, când zici că te-ai dus la Secția 3 să depui plângere, de ce atâta tam-tam pe internet? Dacă tu ești așa afectată, te interesează ca persoana să ia amendă și să plătească sau te interesează să faci emisiune, să primești like-uri și comentarii?

Femeia, asta caută, știi? Femeia a vrut doar să îmi strice imaginea și să mă scoată din sărite. Până la urmă, vedete ne-vedete, suntem oameni și ne enervăm în trafic când apar astfel de persoane. Eu am crezut că este beată în primul rând, că omul normal, cu capul pe umeri, nu poți să râzi efectiv așa…”, ne-a zis Bassam Dabbas.

Dabbas susține că șoferița l-a înjurat, iar el a reacționat: „Poliția ne tratează la fel, nu că suntem femei sau bărbați”

În continuare, bărbatul ne-a zis și ce i-a spus, explicit, femeia de a sărit ca ars. Se pare că șoferița ar fi folosit cuvinte ce nu pot fi redate, din motive lesne de înțeles, înainte ca el să reacționeze așa cum a văzut toată lumea.

„Eu îi ziceam că nu dădea semnal, iar ea îmi spunea ”Marș în p… mea”. Adică nu vorbești așa în trafic. Dacă tu consideri că ești femeie, nu vorbești că ai s… de bărbat și nu-mi arăți degetul. Când am văzut că are comportamentul unui bărbat și înjură ca un bărbat și ea era la volan, crede-mă că a trebuit să ne purtăm așa. Pe noi când ne oprește Poliția și ne dă amenzi și ne ia permisul ne tratează egal. Nu că suntem femei sau bărbați, și pe ea ar opri-o la fel. De ce eu nu am voie să mă comport la fel, că așa s-a purtat și ea, la volan?

A făcut-o special. A făcut o depășire… S-a dus din banda 1 în banda 2, s-a băgat în fața mea și filma cu telefonul în mână. Era pregătită să filmeze fetița. Toată treaba asta, ea a filmat conducând. În afară de asta, ce a filmat ea, a postat doar ce i-a convenit ei. În afară de mine au mai claxonat-o două persoane. S-a băgat ca o nebună, de pe stânga pe dreapta. Nu faci treceri din astea, că nu e weekend, nu era vreun maraton, plus că traficul era aglomerat, era și o trecere de pietoni, nu este ok ce a făcut ea”, a povestit Bassam Dabbas, pentru FANATIK.

Bassam vrea s-o dea în judecată pe colega lui Lucian Mîndruță: „Știu ce a făcut”

În final, românul de origine siriană ne-a mai spus că a vorbit deja cu avocatul său și că va dovedi că nu minte atunci când o acuză pe femeia cu care s-a certat că a fost imprudentă la volan și că putea avea loc un accident destul de serios.

„Când am văzut tam-tam-ul făcut și că ea s-a dus la Secția 3… Te duci direct mai departe, nu te duci la Poliție că n-are ce să-ți facă Poliția. Am pus și eu plângere mai departe. Eu n-am fost de acord nici să fiu filmat, nici să fiu pozat. Pe asta o să piardă foarte mult. Eu deja am vorbit cu avocatul și avocata va merge mai sus de atât, pentru că de așa ceva nu se ocupă secțiile de poliție, ține de instanță, pentru că ea nu cunoaște legile. Ea știe doar să facă radio și să ia niște articole din stânga-n dreapta, cum a făcut și ea cu mine.

Dacă era deșteaptă sau persoana care a postat această filmare (n. red.: Lucian Mîndruță), nu te duci la secție, ci la instanță direct. Mai bine să fiu eu arătat cu degetul și să spun că am greșit. Și ea va ajunge în instanță, pentru că știu ce a făcut. Acolo există camere și vedem cine și cum a greșit”, a conchis Bassam Dabbas.