Dezvăluiri dureroase ale lui Bastian Schweinsteiger despre plecarea de la Manchester United! De ce a vrut Jose Mourinho să scape de el

Bastian Schweinsteiger, fostul mijlocaș german cu 121 de meciuri jucate la naționala țării sale, a dezvăluit, la podcastul oficial al lui Manchester United, cum au stat lucrurile în ceea ce privește , în martie 2017.

Jose Mourinho l-a trimis pe Bastian Schweinsteiger la echipa a doua chiar de ziua lui

Bastian Schweinsteiger a semnat cu Manchester United pe 13 iulie 2015, după 14 ani petrecuți la Bayern Munchen, dintre care 13 la prima echipă. La gruparea bavareză a adunat 342 de meciuri și a marcat de 45 de ori, fiind adus de Manchester pentru 9 milioane de euro.

Pe 17 iulie 2015 a devenit primul german care a jucat vreodată la Manchester United, evenimentul având loc cu ocazia amicalului cu Club America, desfășurat la Seattle.

Într-o primă fază, Schweinsteiger a purtat tricoul cu numărul 23, dar după începerea sezonului a trecut la 31, același pe care l-a avut și la Bayern Munchen.

Problemele pentru fostul mijlocaș german au început o dată cu venirea pe banca tehnică a antrenorului portughez Jose Mourinho, informează .

„A fost foarte ciudat de ziua mea. Am vrut să mă duc să mă schimb în vestiar, dar cineva mi-a spus că nu am voie, pentru că din acea zi mă voi pregăti cu echipa a doua.

Am fost foarte trist, pentru că nimeni nu vorbea cu mine și nu știam ce se întâmplă. Apoi, am discutat cu Jose Mourinho despre acest subiect și mi-a spus că totul are legătură cu a doua mea accidentare pe care am suferit-o după ce am ajuns la Manchester United”, a spus fostul jucător la podcastul oficial al lui Manchester United.

Bastian Schweinsteiger a primit permisiunea să se recupereze în Germania după a doua accidentare

Schweinsteiger a făcut cunoscut că prima accidentare a avut-o la începutul sezonului precedent și a fost tratat de departamentul medical al lui Manchester United. „Ulterior, la o ședință de antrenament ușoară, am suferit aceeași accidentare.

Așa că l-am întrebat pe antrenorul de atunci, Louis Van Gaal, dacă pot fi tratat în Germania. Se apropia Campionatul European din 2016, iar eu doream să fiu prezent la competiție. El a fost de acord, așa că m-am tratat în Germania.

Mi-am revenit, am fost în formă, am jucat Euro și așteptam cu nerăbdare să vin la United pentru a fi antrenat de Jose Mourinho, în condițiile m-a vrut de două ori pe vremea când jucam la Bayern Munchen, o dată la Inter Milano și mai târziu la Madrid”, a mai dezvăluit fostul mijlocaș.

Jose Mourinho a considerat că Bastian Schweinsteiger nu s-a comportat ca un profesionist

că Mourinho a simțit că nu s-a comportat ca un profesionist, atunci când a ales să se trateze în străinătate după o accidentare, nu la club.

Motiv pentru care, după șase ani, Schweinsteiger recunoaște că nu mai are încredere în Manchester United, chiar dacă ține la fani și la foștii lui colegi.

„Am avut foarte mult respect pentru el (n.r. – Jose Mourinho), evident, dar nu am înțeles situația și de ce nu mi-a permis să mă antrenez cu prima echipă, invocând că nu aș fi profesionist.

Dar am demonstrat mai târziu că sunt, din moment ce am acceptat să mă antrenez cu echipa a doua a clubului și, uneori, chiar singur.

Ulterior, Mourinho și-a prezentat scuze și a admis că a făcut o greșeală, dar eu nu mai am aceleași sentimente față de club. Pentru mine nu a fost ușor, pentru că iubeam fanii, jucătorii și oamenii din oraș.

Când vreau să fac ceva, investesc toată energia pe care o am. Dar ceea ce s-a întâmplat atunci m-a durut foarte tare și nu puteam să mai am încredere în club”, a mai spus fostul jucător, .

Bastian Schweinsteiger a jucat doar patru meciuri sub comanda lui Jose Mourinho, dar niciunul în Premier League

În singurul sezon pe care l-a petrecut la Manchester United cu Mourinho antrenor, Schweinsteiger a jucat doar patru meciuri, dar niciunul în campionat. Germanul a plecat de la clubul englez pe 21 martie 2017, iar după câteva zile Mourinho a recunoscut că nu a procedat corect.

Într-un interviu acordat The Guardian, portughezul a spus despre Schweinsteiger că face parte din categoria celor cărora îi pare rău că nu i-a supus unui tratament corect.

„Nu vreau să vorbesc despre el ca jucător. Vreau să vorbesc despre el ca profesionist, ca ființă umană. Ultimul lucru pe care i l-am spus înainte să plece a fost: ‘Nu am fost corect cu tine, dar trebuie să fiu acum’.

Așa că, atunci când mi-a cerut să-l las să plece, a trebuit să spun: ‘Da, poți pleca’. Îmi pare rău pentru cum a decurs acea perioadă cu el, iar el știe asta. Mă bucur că știe, pentru că i-am spus. Îmi va lipsi un om bun, un excelent profesionist, un jucător cu o influență bună la antrenament”, a declarat Mourinho.