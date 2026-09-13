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S-au separat la finalul anului trecut, dar nu au ajuns la o înțelegere. Bastian Schweinsteiger a fost convins de amantă să ia o decizie radicală în ceea ce privește despărțirea de Ana Ivanovic. Cuplul are trei băieți: Luka, Leon și Theo.

Ce a decis Bastian Schweinsteiger în divorțul de Ana Ivanovic

Bastian Schweinsteiger (42 de ani) și Ana Ivanovic (38 de ani) au format un cuplu vreme de 9 ani. În urmă cu un an au decis să o ia pe drumuri separate după ce fostul jucător de fotbal german a călcat strâmb. Infidelitatea a ieșit la iveală destul de repede, fiind la rândul ei o femeie căsătorită și cu copii.

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Cei doi nu au divorțat oficial până în momentul de față. După ce fostul sportiv a luat o hotărâre surprinzătoare. Împins de la spate de Silva Kapitanova, cea cu care și-a înșelat soția, a decis să nu ajungă la o înțelegere cu mama copiilor săi. A făcut acest pas, deși au un contract prenupțial.

Documentul prevede că bunurile achiziționate înainte de nuntă nu se împart. Cu toate acestea, fostul jucător are o solicitare care a luat pe multă lume prin surprindere. Vrea jumătate din proprietatea din Mallorca, evaluată la 4 milioane de euro. Vila impunătoare a fost cumpărată de fosta tenismenă înainte de a ajunge la altar, în 2008.

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Casa este locuită în prezent de Ana Ivanovic și cei trei băieți ai cuplului. Bastian Schweinsteiger le-a spus judecătorilor că a investit sume importante în renovarea acestui imobil, motiv pentru care ar avea dreptul să revendice o parte din el. În plus, cuplul mai are și alte dispute privind bunurile materiale, printre care se numără un iaht de lux.

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Ana Ivanovic, despre vila din Mallorca

„Copiii mei merg la școală aici. Școlile de aici sunt excelente. Am cumpărat casa în 2008, când încă jucam tenis. De-a lungul anilor, a devenit cu adevărat casa mea. Petrecem mult timp în aer liber, ceea ce este minunat. Vremea aici, în Mallorca, este frumoasă tot timpul anului.

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Viața este foarte activă cu băieții. Și este întotdeauna mai ușor să petrecem timp cu ei afară, pur și simplu fiind împreună. Totul este grozav aici”, a explicat Ana Ivanovic, într-un podcast, relatează . Fosta tenismenă este extrem de fericită cu traiul din Mallorca.

Ce bunuri deține Bastian Schweinsteiger

Fostul fotbalist, campion mondial cu Germania în 2014, și-a propus să revendice dreptul și asupra altor proprietăți. La mijloc se află și sume importante de bani, cuplul având o avere uriașă de pe urma activităților profesionale. În schimb, Bastian Schweinsteiger ar deține o vilă în Westendorf, Austria, evaluată la aproximativ 3,5 milioane de euro.

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În spațiul public mai sunt menționate și alte proprietăți în Germania, care au fost achiziționate în perioada în care a jucat la Manchester. De asemenea, fostul jucător al lui Bayern München a câștigat venituri importante din fotbal, sponsorizări și investiții. Totodată, a adunat bani din salariile încasate în cariera sportivă.