Bat clopote de nuntă pentru Anamaria Ferentz. Artista a fost cerută de soție de către iubitul ei american după trei ani de relație

Anamaria Ferentz este în culmea fericirii. Artista a fost cerută în căsătorie de către iubitul ei, iar momentul a fost unul organizat ca la carte. Vedeta a fost profund emoționată de gestul partenerul său și a împărtășit vestea cea mare cu fanii din online.

Anamaria Ferentz a fost cerută în căsătorie de iubitul american

Anamaria Ferentz a plecat demult din România. De ani bune de zile, , acolo unde a început o nouă viață. Tot peste hotare și-a întâlnit și sufletul pereche.

Ieri, Anamaria Ferentz a avut parte de una dintre cele mai emoționante zile din viața ei. de către iubitul ei american, într-un cadru de vis.

Partenerul Aneimaria a demonstrat că a fost atent la fiecare detaliu și a vrut să o impresioneze pe vedetă. Acesta a cerut-o de soție într-un loc unic, care are o semnificație aparte pentru ei și pentru relația lor.

Anamaria Ferentz a primit marea întrebare fix pe banca unde ea și iubitul ei s-au întâlnit de atâtea ori. Nici ziua nu a fost aleasă la întâmplare, căci ieri, cei doi porumbei au împlinit trei ani de când formează un cuplu.

Emoționată, Anamaria Ferentz a spus cel mai sincer ”Da” din viața ei. Artista este mai fericită ca niciodată alături de iubitul ei și este pregătită să facă pașii spre o nouă etapă.

Artista și viitorul ei soț locuiesc în Oregon

Vedeta nu a putut să nu remarce detaliile pe care a pus accentul iubitul ei. Surpriza a fost pe placul artistei, iar celor din online le-a spus că a fost cea mai frumoasă cerere în căsătorie din toate timpurile.

”Acum trei ani, pe 8 mai, mi-am întâlnit sufletul pereche. Ieri, 8 mai 2024, el m-a întrebat pe banca noastră: ‘Anamaria Ferentz, iubita mea, vrei să te căsătorești cu mine?’, iar eu am spus ‘Da’. (…) Binecuvântată, fericită și mai îndrăgostită ca niciodată.”, a scris Anamaria Ferentz pe Instagram.

Ori de câte ori are ocazia, Anamaria Ferentz vorbește despre iubitul său și despre relația pe care o are cu el. Viitorul soț al artistei mai are șapte copii, dar asta nu o deranjează pe Anamaria. Din contră, este foarte încântată că face parte dintr-o familie atât de numeroasă.

Anamaria se înțelege de minune cu cei mici și are o relație specială cu ei. Ba chiar, în viitor, aceasta plănuiește să vină cu ei într-o vacanță în România. Momentan, este destul de greu să pună la punct o astfel de plecare din cauză că cei șapte copii sunt destul de mici.