Bat clopote de nuntă pentru Gheorghe Turda. Artistul de 76 de ani vrea să ajungă în fața altarului cu noua lui iubită

Bat clopote de nuntă pentru Gheorghe Turda. Îndrăgitul interpret de 76 de ani iubește din nou. Artistul vrea să ajungă în fața altarului cu noua lui iubită.

Bat clopote de nuntă pentru Gheorghe Turda

Gheorghe Turda nu mai are nevoie de nicio introducere. Este unul dintre cei mai iubiți artiști din România, iar cariera este cea mai bună carte de vizită pentru el.

ADVERTISEMENT

La cei 76 de ani ai săi, îndrăgitul interpret demonstrează că vârsta este doar un număr. Recent, și că are planuri serioase alături de jumătatea lui.

În urmă cu 15 ani, pe care a iubit-o cel mai mult. Soția artistului, balerină de profesie, s-a stins din viață după ce s-a luptat o bună perioadă de timp cu leucemia.

ADVERTISEMENT

”Diagnosticul a fost crunt, leucemie cronică trombocitară, s-a îmbolnăvit din cauza radiațiilor încă persistente în Hiroshima. A făcut, ani la rând, tratament, dar i-a fost afectat prea rău organismul.”, a spus Gheorghe Turda într-un interviu vechi.

Cine este noua iubită a marelui artist

Chiar dacă a avut mereu noroc în carieră, nu același lucru se poate spune și despre viața sentimentală a marelui artist. După moartea soției sale, lui Gheorghe Turda i-a fost destul de greu să se mai atașeze de o altă femeie.

ADVERTISEMENT

Totuși, viața este imprevizibilă, iar destinul i-a scos-o în cale pe actuala lui iubită. Momentan, artistul preferă să nu dea prea multe din casă. Gheorghe Turda este destul de rezervat atunci când vine vorba de femeia care îl face fericit.

Interpretul nu oferă prea multe detalii de teama să nu atragă ghinion în relația lui. Însă, susține că este foarte fericit și nu exclude posibilitatea de a ajunge în fața altarului cu noua sa parteneră.

ADVERTISEMENT

”Am, da, pe cineva drag, de suflet, acum, dar nu doresc să-i spun numele, să vorbesc despre ea. M-am învățat minte, m-am lecuit, bârfele degradează relațiile.

La un moment dat, da, am zis că nu mă mai căsătoresc, după ce mi-a murit soția de leucemie. Dar, acum aș spune că nu este exclus. Nu aduce anul ce aduce ceasul. În plus, ca orice artist, și eu am nevoie de dragoste, sunt tot timpul îndrăgostit, iubesc viața.”, a spus artistul, potrivit

Chiar dacă nimeni nu o va înlocui pe doamna Turda în inima lui, artistul și-a dat voie să fie fericit alături de noua lui iubită. Potrivit declarațiilor făcute de Gheorghe Turda, partenera sa este colonel, însă, mai presus de toate, este femeia care îl iubește și îi aduce liniște.