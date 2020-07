Bat clopote de nuntă pentru Iulia Albu? Reacția savuroasă a creatoarei de modă: „Poate fac două”

Chiar dacă a trecut deja printr-un divorț dureros, Iulia Albu nu ar spune nu să îmbrace din nou rochia de mireasă. Ba chiar pare foarte hotărâtă să facă acest pas imediat ce pandemia de coronavirus nu va mai fi un obstacol în calea nunții ca în povești la care visează cu ochii deschiși.

Nu știm foarte multe lucruri despre bărbatul care i-a cucerit inima după despărțirea de fostul soț, dar e clar că se simte fericită și împlinită alături de el. Altfel nu ar fi atât de dornică să meargă din nou la altar și nu ar fi început deja să pună la punct fericitul eveniment.

Din motive lesne de înțeles, data rămâne pentru moment sub semnul întrebării, însă creatoarea de modă a început deja să viseze cu ochii deschiși la ziua în care se va căsători cu persoana iubită. În plus, nu exclude varianta ca nunta să aibă loc peste hotare, într-un loc ferit de ochii curioșilor.

Iulia Albu se pregătește de nuntă. Designerul plănuiește deja fericitul eveniment

„Poate fac două, una în străinătate, una aici. Să știi că nu avem de gând să facem o nuntă tipic românească. Spre exemplu, niciunul dintre noi nu agreează acest obicei de a pune bani în plic, vom face alt gen de nuntă”, a dezvăluit Iulia Albu într-un interviu acordat recent.

Până atunci, însă, controversatul designer trebuie să rezolve alături de viitorul său soț o problemă cât se poate de importantă. Cei doi nu știu cine ar trebui să le fie nași, așa că au demarat „negocierile” pentru a desemna cele mai potrivite persoane.

„La noi este o problemă mare pe cine să punem nași, căci nu știm pe cine să punem. E prea complicat. Oare nu aș putea să fac fără nași?”, a mai spus, mai în glumă, mai în serios Iulia Albu.

Mihai Albu a mers cu poliția la casa fostei soții și o amenință cu plângere penală

Cât despre Mihai Albu, de acesta nu o mai leagă decât fetița pe care o au împreună și un scandal monstru din cauza deciziei sale de a-i interzice fostului soț să o vadă. Recent, designerul a apelat la polițiști și a anunțat că își va căuta dreptatea în instanță.

„Pentru corecta informare și din cauza faptului că la descinderea cu Poliția au fost mulți martori și mai mult ca sigur vor apărea reacții, am ales să fac următoarele precizări. Nu mi-aș fi dorit să ajung în situația în care sunt obligat să recurg la organele penale competente prin formularea unei plângeri penale împotriva mamei fiicei mele pentru nerespectarea repetată a Hotărârii Judecătorești privind programul meu de vizită cu Mikaela.

Avocata mea are în lucru această plângere penală și sper ca măcar în ultimul ceas mama Mikaelei să realizeze că prima persoană care are de suferit prin această atitudine este chiar fiica noastră. O Hotărâre Judecătorească trebuie respectată și nu in ultimul rând, interesul superior al minorului”, a scris Mihai Albu pe contul personal de Facebook.

