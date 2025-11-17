BAT România lansează campania „Toleranță Zero față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori” și face apel la respectarea legislației

ADVERTISEMENT

Inițiativa BRAT România își propune să crească nivelul de conștientizare publică privind importanța respectării legislației menite să prevină accesul minorilor la produse din tutun și nicotină.

Ce presupune campania „Toleranță Zero față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori”

Campania „Toleranță Zero față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori” se desfășoară la nivel național în aproximativ 32.000 de magazine partenere.

Totodată, campania mai presupune și un afișaj stradal în zone centrale din București. Prin intermediul ei, BRAT România își dorește în primul rând să ofere o informare corectă și să sublinieze importanța respectării legii în acest sens.

De menționat e faptul că în ultimii ani, industria tutunului și a nicotinei a tot trecut prin transformări majore. Au apărut produse pentru vapat, produse pentru încălzirea tutunului și nu numai.

Iar pentru mulți dintre tineri, aceste idei pot fi tentante la prima vedere. Tocmai din acest motiv, BAT atrage atenția că orice produs care conține nicotină este destinat exclusiv consumatorilor adulți.

În același timp, compania mai subliniază și faptul că, indiferent de canalele de comunicare sau comercializare utilizate, regulile și necesitatea unor practici responsabile rămân neschimbate.

BAT are politici stricte care asigură responsabilitatea practicilor comerciale

BAT precizează de asemenea cât de importantă este prevenirea accesului minorilor la toate categoriile de produse din tutun și nicotină. În același timp, în cadrul campaniei „Toleranță Zero față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori”, BAT amintește că are politici interne și programe foarte stricte care asigură responsabilitatea practicilor comerciale.

Totodată, compania a extins aceste standarde către toți partenerii, având în vedere că respectarea regulilor și a legislației este esențială pentru protejarea integrității afacerii.

Cu alte cuvinte, BRAT susține ferm un sistem de reglementare eficient, care să prevină accesul minorilor la produse din tutun. Compania își dorește de asemenea să încurajeze o comunicare corectă și responsabilă a alternativelor cu risc redus pentru fumătorii adulți.

BAT investește constant în campanii multianuale

Ileana Dumitru, Director Afaceri Externe pentru zona Europa de Sud-Est, BAT, precizează faptul că BAT pune accentul pe responsabilitate. Acesta este și motivul pentru care compania lansează mai multe campanii de-a lungul anilor.

Totodată, minorii trebuie să fie conștienți la riscurile la care se expun odată ce aleg să consume . Iar în acest sens, informarea este esențială.

„La BAT, responsabilitatea nu este doar un cuvânt, ci un angajament pe termen lung, de aceea investim constant în campanii multianuale care susțin respectarea unor standarde înalte de integritate în operațiunile și parteneriatele noastre.

Legislația care previne accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină reprezintă normalitate și progres, iar cadrul legal cuprinzător din România demonstrează că schimbarea reală se produce atunci când lucrăm împreună.

Reglementarea proporțională, bazată pe știință, și reguli comerciale clare susținute de o aplicare riguroasă pot preveni accesul minorilor și pot sprijini, totodată, fumătorii adulți să treacă la alternative mai puțin nocive, accelerând reducerea riscurilor asociate fumatului. BAT susține cu fermitate aceste obiective și colaborează cu autoritățile și partenerii comerciali pentru a asigura conformitatea deplină”, a declarat Ileana Dumitru, Director Afaceri Externe pentru zona Europa de Sud-Est, BAT.

România, printre primele țări din UE care au o legislație clară pentru prevenirea accesului minorilor la nicotină

Menționăm faptul că România se numără printre primele țări din UE care au implementat o legislație cuprinzătoare pentru prevenirea accesului minorilor la toate produsele cu nicotină, inclusiv țigarete electronice fără nicotină.

Acest lucru se întâmplă încă din 2024, odată cu modificările făcute. Astfel, noul cadru legislativ stabilește un nou standard, combinând restricții clare de vârstă cu mecanisme solide de aplicare și verificare a vârstei.

„O abordare unitară din partea industriei, a comercianților și a factorilor decizionali, bazată pe practici comerciale responsabile și măsuri de reglementare adaptate contextului economic, poate închide aceste breșe și poate asigura că produsele legale din tutun și nicotină sunt accesibile strict fumătorilor adulți.

Prin urmare, aplicarea eficientă a legislației este esențială, prin sancțiuni și penalități asupra celor care nu respectă regulile, în special furnizorilor de produse ilicite sau celor care vând către minori”, transmit cei de la BRAT.

Amintim faptul că BRAT România este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat al țării. Mai exact, în 2024, compania a avut o contribuție cumulată de 11,5 miliarde lei în 2024, sub formă de taxe și accize.

În același timp, tot . Este vorba despre produse încălzite, produse de vapat și plicuri moderne cu nicotină orală.