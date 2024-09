Bătăi, amenințări și evaluări la comandă, la o școală din Suceava. O profesoară de istorie rupe tăcerea: „Cei care îndrăznesc să deschidă gura sunt intimidați și hărțuiți”

Ioana Maria Cojacariu, profesoară de istorie și educație socială, care în întreaga ei carieră de zece ani a avut doar calificative maxime, s-a trezit marți că este notată cu calificativul „nesatisfăcător” de Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Zamostea, județul Suceava. Aceasta spune că în spatele deciziei se află presiunea directoarei școlii, o apropiată a primarului localității, care de peste un an duce o campanie de intimidare la adresa ei pentru a o lăsa fără orele de curs. Plângerile penale par să nu fi rezolvat nimic, iar Inspectoratul Școlar ridică din umeri și spune că nu este treaba lor, fiind un conflict personal.

Cum să îndepărtezi o profesoară de la ore

Ioana Maria Cojacariu predă istorie și educație socială la școala gimnazială din comuna Zamostea, o localitate cu circa 2.500 de locuitori din nordul județului Suceava. Este a doua școală unde predă, pe lângă orele pe care le ține la o altă școală din municipiul Suceava. Aceasta a povestit pentru FANATIK cum marți, 10 septembrie, Consiliul de Administrație al școlii din Zamostea i-a dat calificativul „nesatisfăcător” la evaluarea anuală.

Evaluarea anuală a cadrelor didactice este o evaluare standard, unde sunt luate în considerare activitățile didactice de la clasă, planificări, participări la cursuri, atitudini civice, participări la concursuri cu elevii, folosirea mai multor metode de predare, etc. – practic cam tot ce face un profesor în decursul unui an. Este o testare standard, fără mari surprize, în condițiile în care este făcută de către o comisie de evaluare formată, de regulă, din profesori de la aceeași unitate de învățământ.

Profesoara Maria Cojocariu spune că, în cazul ei, comisia, formată din trei profesori de la aceeași școală, plus un secretar de la aceeași unitate, i-a acordat un punctaj de doar 52,5 puncte, echivalent cu un calificativ de „nesatisfăcător” – . Aceasta a susținut că se pregătise să conteste decizia Comisiei de Evaluare în cadrul Consiliului de Administrație al școlii, cel care pune calificativul la evaluare, însă CA-ul a păstrat punctajul inițial fără a-i oferi vreo justificare sau șansa de a contesta decizia.

„Am fost prezentă în ședința Consiliului de Administrație, trebuiau să-mi ceară argumentări privind documentele depuse, nu mi-au cerut nimic, pur și simplu mi-au spus că nu mai verifică punctajul aprobat de Comisia de Evaluare și îmi dau același punctaj. Adică validează fișa de evaluare cu același punctaj. Am avut un punctaj de 52,5, în condițiile în care după propria mea evaluare ar fi trebuit să am 98,00 de puncte.

Fără să mi se aducă la cunoștință ce mi s-a tăiat, de ce, ce trebuia să mai aduc ca documente justificative, etc.. Consiliul de Administrație trebuia să verifice punctajul dat de Comisie, să ceară documente, iar eu să-mi prezint poziția în Consiliu. Practic comisia de evaluare a dat acest punctaj și CA l-a validat, fără să mai verifice”, a declarat, pentru FANATIK, profesoara Maria Cojocariu.

„Sunt singura din școală căreia i-a scăzut calificativul la recomandarea ISJ, desigur, pentru că am îndrăznit să sesizez la minister și în presă abuzurile de la Școala Zamostea. Toți se ascund sub această evaluare mincinoasă și tendențioasă cu scopul îndepărtării mele din sistemul de învățământ. Din cauza acestui calificativ mi se blochează întreaga dezvoltare profesională”, a mai spus aceasta.

Conflict politic cu directoarea școlii

Profesoara Cojocariu spune că în toți cei zece ani de activitate singurul calificativ pe care l-a primit a fost cel de „foarte bine” și susține că în spatele acestei manevre s-ar afla directoarea școlii Aurelia Ursăciuc, care ar urmări îndepărtarea ei din unitatea de învățământ.

„În cei zece ani de activitate la catedră am avut doar calificativul „foarte bine”. Am susținut foarte multe inspecții de grad didactic, pre-inspecții la gradul II, la care am obținut, la fel, „foarte bine”. Nu am avut niciodată vreo sancțiune disciplinară sau alt calificativ în cei zece ani de activitate”, a precizat profesoara Cojocariu, care care susține că întreg conflictul cu directoarea școlii are și un substrat politic.

„De ce avem acest conflict, pentru că am venit pe orele care nu trebuia. Mai mult este politic (n.r. conflictul), să știți. Acest post pe care sunt eu acum a fost, timp de 14 ani, fina actualului primar. Iar eu am venit prin pre-transfer, în baza unei note, a unui concurs și ei încearcă să mă hărțuiască până se ajunge la desfacerea contractului de muncă sau până cedez eu. Totul ca să ajungă înapoi fina primarului”, a mai declarat, pentru FANATIK, profesoara Maria Cojocariu.

FANATIK a contactat-o și pe directoarea Aurelia Ursăciuc pentru a-i cere punctul de vedere asupra acestor acuzații, aceasta însă a precizat că nu dorește să iasă public cu propria versiune a evenimentelor la această dată și că va face acest lucru după finalizarea celui de-al doilea dosar penal (după ce plângerea pentru hărțuire a profesoarei Cojocariu împotriva directoarei a fost clasată, aceasta din urmă i-a făcut și ea plângere).

Pe de altă parte, profesoara Maria Cojocariu spune că directoarea școlii a făcut parte din Consiliul de Administrație când a fost ea evaluată, susținând că este un conflict de interese evident, în condițiile în care între cele două există un conflict mai vechi și chiar un dosar penal. Mai mult, aceasta susține, într-o plângere către Inspectoratul Școlar Județean, că profesorii din Comisia de Evaluare nu aveau nivelul de studii necesar pentru a face evaluarea.

„Dna. Ursaciuc avea dosar penal deschis sub săvârșirea infracțiunii de lovire și alte violențe și nu avea voie să facă parte din CA, fiind incompatibilă. Ea fiind cercetată penal nu trebuia să facă parte din CA, mai ales că era vorba chiar despre evaluarea mea. Din comisie au făcut parte patru colegi care nu aveau competența de a mă evalua. Nota comisiei fiind la influența directoarei. Sunt colegi din școală, cu care nu am avut niciodată vreun conflict”, a mai declarat, pentru FANATIK, profesoara Cojocariu, precizând că după calificativul acesta ar putea să-i desfacă contractul de muncă, pentru că nu mai îndeplinește criteriile de muncă „Probabil că asta urmează să facă”.

Directoarea Aurelia Ursăciuc a fost detașată în această funcție printr-o decizie a Consiliului de Administrație al școlii la data de 28 august, mandatul ei începând de la 1 septembrie, anul acesta.

Inspectoratul Școlar refuză să intervină

Profesoara spune că acest conflict cu directoarea este vechi de una an, începând în mai 2023, atunci când, în timpul unei discuții în consiliul profesorilor i-a spus „să-și șteargă mucii de la nas”, fiind apoi constant hărțuită cu astfel de exprimări (cu altă ocazie i-ar fi spus că nu este profesoară, pentru că „trebuie să muncești ca să ajungi profesor”). Profesoara Cojocariu a făcut o plângere penală în acest caz pentru hărțuire, însă dosarul a fost clasat.

A urmat apoi un alt episod, petrecut chiar la începutul verii. Atunci, cele două profesoare au intrat într-un la finalul căruia a fost chemată Poliția și o ambulanță. Episodul a ajuns în presa locală, unde profesoara Cojocariu a precizat că s-a ales cu răni pe piept și pe braț. „Am reușit să scap din mâinile ei și am fugit spre ușa de la ieșire. Am contuzii toracice și lovituri/ zgârieturi pe mână. Doresc să ridice imaginile de pe camere. D-na Ursaciuc a fugit de la locul faptei. Trebuia să anunțe politia, ambulanță. A fugit ca un infractor”, preciza aceasta pentru , publicație pentru care Inspectoratul Școlar Județean menționa că nu aplicaseră nicio sancțiune, fiind formată o comisie de anchetă.

Acum profesoara Cojocariu spune că după acest incident există un dosar penal pe numele directoarei, ce o descalifică din poziția de administrator al școlii. Cert este că Inspectoratul Școlar Județean Suceava nu pare decis să intervină în acest caz, susținând că este vorba de un conflict personal, ce ar trebui rezolvat de justiție în schimb. Deși profesoara Cojocariu a precizat că a discutat cazul ei cu inspectorul general în urmă cu două zile, acesta din urmă ne-a spus că nu știe detaliile cazului.

„Da, dar nu am detaliile acum ca să vă pot detalia exact. Au fost mai multe reclamații acolo. Cazul cred că e de competența instanței, și nu neapărat a noastră, pentru că așa sunt treburile, a ajuns prea personal (conflictul). Evaluarea se face la nivelul unității de învățământ pentru fiecare cadru didactic, nu e nimic ieșit din comun. Evaluarea nu o face directoarea, este o comisie. Alte detalii nu am”, a declarat, pentru FANATIK, inspectorul general din Suceava, Grigore Bocanci (PNL).

Profesoara de istorie susține că inspectoratul refuză să intervină într-o problemă ce ține strict de aria lor de interes și că, din contră, – este cuscra viceprimarului PSD din Zamostea. De altfel, subiectul a ajuns și în campania electorală, profesoara Cojocariu candidând la Primăria Zamostea din partea AUR. Ea a obținut însă mai puțin de 100 de voturi, iar primarul Vasile Haliuc (PSD) a câștigat un nou mandat, al patrulea consecutiv, cu peste 900 de voturi (66%).

Într-o emisiune la Antena 3 Suceava, primarul Haliuc și realizatorul TV amintesc de episodul din iunie, când cele două profesoare au avut un conflict fizic, tratând evenimentul în note amuzante, în timp ce primarul spune că își dorește conflictul rezolvat până la începerea anului școlar. De altfel, realizatorul TV îl întreabă pe primar dacă nu a discutat cazul cu colegii din PSD care sunt la inspectoratul școlar din județ.

Deși nu e clar de ce primarul comunei s-ar implica într-o problemă „de personal” de la școala din localitate și de ce ar fi necesară intervenția sa la inspectorat, se pare că același edil nu s-a implicat într-o altă problemă, mult mai gravă de la aceeași școală. În luna mai a acestui an, cu executare pentru act sexual cu un minor. Potrivit relatărilor din presă, acesta întreținea relații sexuale cu o fată de 15 ani, lucru bine cunoscut de întreg satul. În plus, fata era elevă în clasa a VIII-a la școala din comună atunci când profesorul a început să-i facă avansuri.

Mai mult, acesta a fost găsit vinovat și în faza de apel, sentința fiind dată în luna februarie, și, după precizările profesoarei Cojocariu, chiar să facă parte din Comisiile de evaluare. Trebuie menționat că profesorul Nicolae Adrian Achihăiei era și consilier local din partea PSD, același partid cu al primarului, și, potrivit profesoarei Cojocariu, acesta ar fi chiar finul primarului.

„La Zamostea, infractorii penali au ajuns să evalueze cadrele didactice, iar cei care îndrăznesc să deschidă gura sunt intimidați și hărțuiți cu comisii de disciplină și scăderea calificativului, ba chiar bătuți”, spune profesoara Cojocariu.

Evaluare „satisfăcătoare” la școala din Suceava

După scandalul de la școala din Zamostea, profesoara Cojocariu susține că s-au făcut presiuni și la Școala Nr. 4 din Suceava pentru ca, de la calificativul „foarte bine” acordat de Comisia de Evaluare, s-a transformat în „satisfăcător” în Consiliul de Administrație.

„Să explice doamna Ursaciuc de ce a trimis adresa la Școală Gimnazială Nr.4 Suceava. A vrut să influențeze și acordarea calificativului de acolo, fapt pus în aplicare de directorul Terec Vlad Loredana care a obligat Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.4 Suceava să diminueze calificativul foarte bine acordat de comisia de evaluare a acestei școli și să îmi acorde calificativul satisfăcător.

În timpul anului școlar nu am primit nici o sancțiune disciplinară. D-na director Terec Vlad-Loredana încă de când a fost numită în funcție de condițiile mă hărțuiește continuu pentru a-mi lua orele de educație socială, la care sunt titulară și a se pre-transfera dumneaei pe aceste ore. Inspectorii de la resurse umane din cadrul IȘJ SUCEAVA au luat la cunoștință. Am fost contactată telefonic în nenumărate rânduri că îmi vor fi luate orele pe care sunt titulară”, a mai declarat, pentru FANATIK, profesoara Cojocariu.

FANATIK a sunat-o pe directoarea Terec Vlad-Loredana să aflăm poziția ei față de aceste acuzații și să ne spună cum s-a ajuns la faptul ca o profesoară titulară să treacă de la un calificativ „foarte bine” la unul „satisfăcător”. Când a aflat despre ce subiect este vorba, directoarea Școlii Nr. 4 din Suceava a declarat că evaluarea profesoarei Cojocariu nu reprezintă o informație publică și că nu are voie să comenteze acest aspect.

„Aici nu are niciun conflict. S-a respectat metodologia conform tuturor actelor normative în vigoare în momentul de față și alt punct de vedere oficial nu am cum să vă dau. Calificativele nu sunt un aspect pe care să-l discut eu cu dumneavoastră. Poziția mea oficială este că s-a respectat metodologia și atât. Calificativul doamnei profesoare este unul privat și eu nu vă pot da astfel de detalii. Metodologia îmi interzice să vă dau astfel de opinii”, a spus directoarea când am întrebat-o care au fost abaterile, lipsurile ce au dus la calificativul satisfăcător pentru profesoara Cojocariu.

În final am încercat să o întrebăm dacă a vorbit înainte cu directoarea de la școala din Zamostea, din nou a refuzat să comenteze susținând că este o chestiune ce ține de viața ei privată. „Nu vă pot spune discuțiile mele private pe care le am, pentru că asta ar însemna ca dumneavoastră să interveniți în sfera mea privată de așa… Mă întrebați niște lucruri la care nu am răspuns și găsesc niște acuzații… nu știu”, a mai declarat aceasta.