Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Bătăi de cap pentru Filipe Coelho înainte de Dinamo – Universitatea Craiova. „Vom vedea cine va juca”

Felipe Coelho a prefațat duelul Universității Craiova cu Dinamo din semifinalele Cupei României Betano. Care este, de fapt, marea problemă a oltenilor.
Alex Bodnariu
22.04.2026 | 18:42
Ce spune Filipe Coelho, antrenorul Craiovei, înainte de duelul decisiv cu Dinamo din Cupa României
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova luptă pe două fronturi în acest final de sezon. Oltenii au revenit pe primul loc în Superliga după 1-0 cu Rapid pe teren propriu, iar joi seară își vor măsura forțele cu Dinamo, în deplasare, în semifinalele Cupei României Betano. Filipe Coelho, antrenorul echipei din Bănie, a prefațat duelul cu „câinii roșii”.

Duel pentru locul în finala Cupei României Betano! Universitatea Craiova merge la București meciul cu Dinamo

Fanii oltenilor visează la un eveniment istoric. Universitatea Craiova este principala favorită la titlu în Superliga României. Mai sunt cinci etape de jucat, iar formația din Bănie este pe primul loc, la egalitate de puncte cu U Cluj, însă are avantajul poziției obținute în sezonul regulat.

ADVERTISEMENT

În Cupa României Betano, Universitatea Craiova va juca joi seară cu Dinamo, pe Arena Națională, în semifinale. Câștigătoarea acestui duel va evolua în marea finală împotriva ardelenilor de la U Cluj, care marți au trecut de FC Argeș la loviturile de departajare.

Filipe Coelho, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, speră ca echipa sa să facă un nou joc bun și să ajungă în finala Cupei României Betano. Oltenii nu au avut prea mult timp de odihnă și este posibil ca tehnicianul portughez să opereze câteva modificări în echipa de start.

ADVERTISEMENT
„Este un meci important. Am muncit din greu în această competiție ca să ajungem până în semifinale și acum trebuie să dăm totul pentru a ne califica în finală. Știm că vom întâlni un adversar puternic, cu un antrenor foarte bun. Atmosfera sper și cred că va fi una extraordinară. Este un meci de cupă, e diferit. Doar una dintre cele două echipe va merge mai departe. Nu avem prea mult timp la dispoziție să ne pregătim, dar sperăm să fim în cea mai bună formă. A fost o perioadă scurtă de pregătire.

ADVERTISEMENT
Am avut doar o zi de antrenament. Am încercat să recuperăm jucătorii după ultimul meci. Vom vedea mâine cine va juca. Încercăm să păstrăm atmosfera bună. O victorie e, normal, bună, dar trebuie să fim echilibrați. Uneori vom pierde, dar noi trebuie să ne continuăm treaba pentru a ne îndeplini obiectivele”, a declarat antrenorul oltenilor la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!