Bătăi de cap pentru Gică Hagi. A pierdut un titular pentru meciul cu Bosnia

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Gică Hagi a primit o nouă veste proastă în timpul meciului România – Polonia, din penultima etapă a grupelor Nations League! Tudor Băluță a încasat un cartonaș galben în debutul reprizei secunde, după ce a protestat la o decizie a arbitrului. Mijlocașul Universității Craiova va fi suspendat pentru confruntarea cu Bosnia și Herțegovina.

Tudor Băluță, suspendat pentru meciul cu Bosnia! A primit cartonaș galben pentru proteste

Gică Hagi a primit o lovitură în timpul confruntării cu Polonia, disputată sâmbătă seară, pe Arena Națională. Tudor Băluță, unul dintre cei trei mijlocași titularizați de selecționer, a fost avertizat de arbitrul întâlnirii după o fază petrecută în debutul reprizei secunde.

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a încercat să recupereze o minge, însă centralul a considerat că a comis un fault și a oprit jocul. Nemulțumit de decizia arbitrului, Tudor Băluță a protestat după faza în care a fost implicat colegul său și a văzut cartonașul galben. Avertismentul îi aduce suspendarea pentru meciul cu Bosnia și Herțegovina, programat marți, 17 noiembrie, la Zenica.

Bătăi de cap pentru Gică Hagi înaintea ultimului meci din Nations League

Absența lui Tudor Băluță reprezintă o nouă problemă pentru Gică Hagi, care a fost nevoit să gestioneze mai multe indisponibilități în această acțiune a echipei naționale. din cauza unor probleme musculare, în timp ce Răzvan Marin a ratat confruntarea cu Polonia după ce a acumulat două cartonașe galbene în meciurile cu Suedia.

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Vestea bună pentru selecționer este revenirea lui Răzvan Marin, care și-a ispășit suspendarea și poate evolua împotriva Bosniei. Mijlocașul de la AEK Atena este una dintre variantele pentru zona centrală, unde Hagi îi mai are la dispoziție pe Alexandru Cicâldău, Vlad Dragomir, Cătălin Cîrjan și Marius Corbu. O altă soluție este Vladimir Screciu, fotbalistul Universității Craiova care poate evolua atât în apărare, cât și la mijlocul terenului.