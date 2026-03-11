Sport

Bătăi de cap pentru Mirel Rădoi la FCSB. Cât va lipsi jucătorul accidentat la primul antrenament al noului antrenor

La scurt timp după ce a fost prezentat oficial la FCSB, Mirel Rădoi a condus primul antrenament. Însă a fost unul cu ghinion, deoarece un jucător s-a accidentat.
Traian Terzian
11.03.2026 | 23:27
Batai de cap pentru Mirel Radoi la FCSB Cat va lipsi jucatorul accidentat la primul antrenament al noului antrenor
Cine este jucătorul de la FCSB care s-a accidentat la primul antrenament sub comanda lui Rădoi. Sursă foto: colaj Fanatik
Mirel Rădoi și-a început mandatul la FCSB, dar a primit o veste teribilă încă de la primul antrenament. Un jucător important a suferit o accidentare serioasă și va lipsi o perioadă îndelungată.

Cine e jucătorul care s-a accidentat la primul antrenament al lui Mirel Rădoi la FCSB

Prima ședință de pregătire a campioanei României sub comanda lui Mirel Rădoi a avut loc marți, 10 martie, și a fost deschisă presei în primele 15 minute. Însă, după închiderea porților, mijlocașul Ofri Arad a suferit o entorsă și va rata startul play-out-ului SuperLigii.

”Ofri a ajuns cam târziu la echipă, pe 5 noiembrie, știam că a avut o intervenție minoră, dar da, intervenție chirurgicală. A dat toate testele posibile, a fost la vizita medicală, care a fost foarte amănunțită și arăta foarte bine.

Dar a avut deficit de forță. Ieri, chiar la primul antrenament, a făcut o entorsă atât de gravă încât trebuie să stea 10 zile imobilizat. Așa că 4 săptămâni va absenta”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Ce meciuri va rata mijlocașul lui FCSB

În aceste condiții, Ofri Arad nu va fi disponibil pentru primele patru jocuri din play-out-ul SuperLigii. El va rata întâlnirile în care FCSB se va duela cu Metaloglobus, UTA, FC Botoșani și Oțelul Galați.

Dacă recuperarea va decurge fără probleme, fotbalistul care a evoluat și în Champions League este așteptat să revină după Paște. Arad ar putea fi inclus de Mirel Rădoi în lotul pentru jocul din deplasare cu Farul, din runda a 5-a a play-out-ului.

Anunțul lui Mihai Stoica în privința noului fotbalist

Campioana FCSB l-a adus gratis în această iarnă pe Ofri Arad, după ce acesta s-a despărțit de Kairat Almaty. Mijlocașul israelian a debutat în tricoul ”roș-albaștrilor” la partida cu Metaloglobus din sezonul regulat, în care a marcat un gol anulat cu ajutorul VAR și a fost schimbat după prima repriză.

După acel meci, Mihai Stoica s-a arătat extrem de convins la FANATIK SUPERLIGA că Arad va ajunge în cel mai scurt timp o piesă de bază la FCSB și a lăudat jocul făcut de acesta la debut.

”A fost un teren foarte greu. Ofri a jucat exact ce joacă un fotbalist inteligent. Gigi a zis foarte bine că nu are ritm. Bineînțeles că nu are ritm. Nu a mai jucat de la finalul lui octombrie. Nu cred că a interpretat vreo fază greșit. Putea să și marcheze, a fost o chestie de centimetri.

E un jucător pe care ne bazăm și care cred că va fi o piesă importantă în coloana vertebrală a acestei echipe. (n.r. – De ce Arad a jucat doar 45 de minute?) Așa a fost de la început să joace o repriză. Chiar era cu semnul întrebării pentru că terenul era foarte greu”, a spus Stoica.

