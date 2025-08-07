Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic! Accidentarea unui titular de la Dinamo, mai gravă decât se credea iniţial. Cât lipseşte. Exclusiv

Dinamo a bifat . Roş-albii se pregătesc de duelul cu Metaloglobus, dar Zeljko Kopic are bătăi de cap înaintea duelului cu nou-promovata.

Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic! Accidentarea unui titular de la Dinamo, mai gravă decât se credea iniţial

Din informaţiile FANATIK, accidentarea musculară a lui Andrei Mărginean este mai serioasă decât se credea iniţial. Fundaşul central al roş-albilor va lipsi încă două săptămâni de pe gazon şi va rata atât duelul cu Metaloglobus, dar şi pe cel cu UTA Arad.

Mărginean „s-a rupt” în duelul pierdut de Dinamo la Galaţi, 1-2 cu Oţelul. Şefii roş-albilor sperau ca fotbalistul să fie apt pentru derby-ul cu FCSB, dar fundaşul nu a intrat nici acum în programul echipei şi va rata următoarele meciuri.

Astfel, în duelul cu Metaloglobus va fi păstrat acelaşi cuplu de fundaşi centrali din derby, Stoinov – Boateng. Tânărul fundaş central din Israel a fost remarcat pentru prestaţia cu FCSB şi este un transfer promiţător pentru „câini”.

Mărginean, transferat definitiv în vară de la Sassuolo!

Andrei Mărginean are avantajul polivalenţei. În debutul sezonului a fost folosit ca fundaş central, luându-i locul lui Homawoo, dar în stagiunea precedentă s-a descurcat excelent şi la închidere, ceea ce i-a convins pe şefii lui Dinamo să activeze clauza de cumpărare de la Sassuolo:

„M-am bucurat foarte mult. Sunt fericit și sper ca în sezonul viitor să demonstrez că nu a fost o greșeală. M-am obișnuit deja la Dinamo. Sunt foarte bine alături de colegi, de staff, de toată lumea din cadrul clubului.

Contează să te simți foarte bine unde ești și atunci o să ai și rezultate. Mi-ar fi foarte greu să mă întorc direct la Sassuolo după ce am fost împrumutat la alte trei echipe. Nu prea am mai fost în cadrul clubului, doar la juniori”, FANATIK.

Perica, Ikoko şi Karamoko au revenit la antrenamente!

După un start slab de sezon, cu două puncte în primele trei etape, Dinamo a câştigat cu 4-3 derby-ul cu FCSB. „Câinii” nici nu concep să piardă puncte cu Metaloglobus, obiectivul fiind şi în acest an calificarea în play-off.

Stipe Perica, Jordan Ikoko și Mamoudou Karamoko au revenit în programul normal al echipei în această săptămână şi ar putea să apară în echipă. Pe lista indisponibililor se află Casian Soare, Antonio Borduşanu şi Cristian Licsandru, care ar putea începe în scurt timp antrenamentele.