Sport

Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic! Accidentarea unui titular de la Dinamo, mai gravă decât se credea iniţial. Cât lipseşte. Exclusiv

Zeljko Kopic are bătăi de cap. Andrei Mărginean, jucător exponenţial la Dinamo, are în continuare probleme medicale. Când revine pe teren fundaşul roş-albilor.
Marian Popovici
07.08.2025 | 15:00
Batai de cap pentru Zeljko Kopic Accidentarea unui titular de la Dinamo mai grava decat se credea initial Cat lipseste Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic! Accidentarea unui titular de la Dinamo, mai gravă decât se credea iniţial. Cât lipseşte. Sursa: sportpictures.eu

Dinamo a bifat prima victorie cu rivala FCSB în campionat, după o pauză de cinci ani, scor 4-3. Roş-albii se pregătesc de duelul cu Metaloglobus, dar Zeljko Kopic are bătăi de cap înaintea duelului cu nou-promovata.

ADVERTISEMENT

Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic! Accidentarea unui titular de la Dinamo, mai gravă decât se credea iniţial

Din informaţiile FANATIK, accidentarea musculară a lui Andrei Mărginean este mai serioasă decât se credea iniţial. Fundaşul central al roş-albilor va lipsi încă două săptămâni de pe gazon şi va rata atât duelul cu Metaloglobus, dar şi pe cel cu UTA Arad.

Mărginean „s-a rupt” în duelul pierdut de Dinamo la Galaţi, 1-2 cu Oţelul. Şefii roş-albilor sperau ca fotbalistul să fie apt pentru derby-ul cu FCSB, dar fundaşul nu a intrat nici acum în programul echipei şi va rata următoarele meciuri.

ADVERTISEMENT

Astfel, în duelul cu Metaloglobus va fi păstrat acelaşi cuplu de fundaşi centrali din derby, Stoinov – Boateng. Tânărul fundaş central din Israel a fost remarcat pentru prestaţia cu FCSB şi este un transfer promiţător pentru „câini”.

Mărginean, transferat definitiv în vară de la Sassuolo!

Andrei Mărginean are avantajul polivalenţei. În debutul sezonului a fost folosit ca fundaş central, luându-i locul lui Homawoo, dar în stagiunea precedentă s-a descurcat excelent şi la închidere, ceea ce i-a convins pe şefii lui Dinamo să activeze clauza de cumpărare de la Sassuolo:

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost...
Digi24.ro
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor

„M-am bucurat foarte mult. Sunt fericit și sper ca în sezonul viitor să demonstrez că nu a fost o greșeală. M-am obișnuit deja la Dinamo. Sunt foarte bine alături de colegi, de staff, de toată lumea din cadrul clubului.

ADVERTISEMENT
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu...
Digisport.ro
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni

Contează să te simți foarte bine unde ești și atunci o să ai și rezultate. Mi-ar fi foarte greu să mă întorc direct la Sassuolo după ce am fost împrumutat la alte trei echipe. Nu prea am mai fost în cadrul clubului, doar la juniori”, a spus Mărginean într-un interviu acordat pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Perica, Ikoko şi Karamoko au revenit la antrenamente!

După un start slab de sezon, cu două puncte în primele trei etape, Dinamo a câştigat cu 4-3 derby-ul cu FCSB. „Câinii” nici nu concep să piardă puncte cu Metaloglobus, obiectivul fiind şi în acest an calificarea în play-off.

Stipe Perica, Jordan Ikoko și Mamoudou Karamoko au revenit în programul normal al echipei în această săptămână şi ar putea să apară în echipă. Pe lista indisponibililor se află Casian Soare, Antonio Borduşanu şi Cristian Licsandru, care ar putea începe în scurt timp antrenamentele.

  • 450.000 de euro e cota de piaţă a lui Mărginean
  • 24 de ani are fundaşul central de la Dinamo
Sepsi poate pierde la „masa verde” primul meci din Liga 2 cu Chindia!...
Fanatik
Sepsi poate pierde la „masa verde” primul meci din Liga 2 cu Chindia! Motivul este incredibil
Dembele, Yamal sau o surpriză? France Footbal anunță nominalizările pentru Balonul de Aur...
Fanatik
Dembele, Yamal sau o surpriză? France Footbal anunță nominalizările pentru Balonul de Aur 2025
Cine transmite la TV Universitatea Craiova – Spartak Trnava şi CFR Cluj –...
Fanatik
Cine transmite la TV Universitatea Craiova – Spartak Trnava şi CFR Cluj – Braga!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
'Nu ne implicăm politic' Au vrut să-l omagieze pe Ion Iliescu, dar au...
iamsport.ro
'Nu ne implicăm politic' Au vrut să-l omagieze pe Ion Iliescu, dar au renuntat în ultima secundă, Anunțul făcut
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!