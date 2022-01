Bătăuși și bătuți printre aleșii locali. Primarii care au tranșat cu pumnul disputele politice. “M-au călărit ca pe-un porc”. Video

În micile localități din România lupta politică are cu totul alt aspect decât dezbaterile de la tribuna Parlamentului sau din studiourile de televiziune, ideile și programele politice fiind înlocuite cu pumnii și picioarele.

Primării de comună se transformă adesea în ringuri de box, primarii fiind câteodată victime, câteodată agresori. De cele mai multe ori se bat cu viceprimarii sau cu vreun consilier local. Deseori, disputele dintre micii potentați locali se duc și prin interpuși, fiecare controlând clanuri care se încaieră din te miri ce.

Nu în ultimul rând, mai sunt situații în care primarii bat sau bătaie de la cetățenii comunelor pe care le gospodăresc. Deși este imposibil de realizat un inventar exhaustiv, prezentăm câteva dintre bătăile în care au fost implicați aleși locali în ultimii ani.

Bătaie în direct pe Facebook

de la Mogoșoaia este ultimul episod dintr-o serie foarte lungă de asemenea incidente scandaloase generate de dispute la nivel local.

În octombrie 2020 Ghiță Marian tocmai fusese ales consilier local al comunei Ciolpani, deși candidase fără succes împotriva primarului în funcție. A fost bătut pe stradă în timp ce era live pe Facebook de un derbedeu cu fața acoperită. După bătaie, consilierul a intrat din nou în live în timp ce familia se ruga de el să închidă telefonul și să se lase obojit de personalul de pe ambulanță, iar polițiștii îl așteptau să meargă cu ei la secție să depună plângere.

În februarie 2021, poliția a deschis dosar penal după o bătaie între primarul comunei Beceni (județul Buzău), Adrian Burlacu (PNL) și viceprimarul Dumitru Laurențiu (PSD). Ultimul fusese primar până în 2020, când a fost învins la locale de către liberal. Primarul a fost bătut într-o cârciumă din localitate.

Bătaia a fost punctul culminant dintr-o serie de conflicte dintre cei doi care, până atunci, s-au rezumat la injurii aruncate dintr-o parte în alta în sediul primăriei. Însă cu o lună înainte de bătaia din cârciumă, primarul Burlacu împreună cu fratele său ar fi bătut niște rubedenii ale primarului, în timp ce acestea erau la săniuș, incidentul fiind suprins în clipul de mai jos.

Încăierare în starea de urgență

În comuna Vișina Nouă din Olt, primarul PSD Florin Țol l-a bătut pe șeful organizației locale a liberalilor, Marcel Șarpe din cauza de Covid-19. Se pare că liberalul împărțea prin sat cozonaci și măști de protecție în Sâmbăta Mare, deși deplasările neesențiale erau interzise în acea vreme, fiind în vigoare starea de urgență din primăvara anului 2020.

Țol a motivat că liberalul îi sabota eforturile de a-i convinge pe localnici să stea în case și să nu organizeze petreceri din cauza Covid. „El mi-a rupt hainele, eu am ripostat și l-am lovit, i-am spart buza. Nu are altceva. Am fost duși amândoi la spital că am și eu o unghie neagră și niște urme pe la gât, că m-a luat de gât. Am ajuns la spital, ne-a pus câte o perfuzie la fiecare și ăsta e tot tamtamul”, a relatat primarul.

Primarul PSD a fost reales de localnici în toamna aceluiași an, dar apoi a fost condamnat la 1 an de închisoare cu amânarea executării.

Un alt primar pentru care pumnul este o prerogativă a funcției este Mihai Alionte din Podenii Noi, județul Prahova. În decembrie anul trecut a fost condamnat la un an de închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru un incident petrecut în 2019 pentru că l-a bătut pe polițistul din comună.

„M-au călărit ca pe-un porc”

Un incident foarte violent l-a avut printre protagoniști pe primarul din Vadu Pașii (jud. Buzău), liberalul Gheorghe Firon. Un contestatar al acestuia, care se intitulează „activist civic”, a mers să filmeze petrecerea dată în cinstea primarului la căminul cultural din comună, în iulie 2021. Pe imaginile surprinse de acesta se vede cum bărbatul a intrat în clădire, însă apoi a ieșit la scurtă vreme fugind, urmat de primar și câțiva consilieri locali.

Activistul a fost prins, iar printre bărbații care au început să-l lovească se zărea și primarul. „Ca pe-un porc. M-au pus în genunchi și m-au călărit ca pe-un porc”, a spus victima agresiunii comentând imaginile de la incident.

„M-am prezentat la serviciu ca orice om normal care-şi vede de treaba lui. Am intrat la registratură unde doamna secretară a comunei Podenii Noi n-a vrut să-mi pună la dispoziţie condica de prezenţă, susţinând că eu n-am de ce să vin la serviciu pentru că nu am semnat normele de protecţia muncii şi nu am făcut instructajul. M-am dus apoi la domnul primar în birou să-i spun că încerc să dau de condica de prezenţă ca să pot semna în ea (…) S-a ridicat de la birou, a venit spre mine, mi-a dat un şut în fund şi un pumn în cap, m-a îmbrâncit şi m-a dat afară din primărie, spunând că e primăria lui”, a relatat polițistul Laurențiu Dobrogeanu citat de .

Deși a fost ales ca primar din partea PNL, Alionte are simpatii de stânga, fiind cunoscut pentru faptul că are în birou un portret al lui Nicolae Ceaușescu. „Pe vremea lui Ceauşescu România avea datorie zero. Mie mi-au dat serviciu imediat după ce am terminat şcoala. Acum nu vedeţi ce circ este? Ne mândrim cu Casa Poporului acum”, se justifica primarul.

Ședințe cu bătăi și înjurături în consiliul local

Ședințele de consiliu local se pot transforma uneori în înfruntări fizice. Un exemplu a fost dat de consilierii din comuna Schela, județul Galați. Un consilier PMP care transmitea ședința live pe Facebook a intrat într-o dispută cu colegii săi legată de ordinea de zi, iar discuțiile au degenerat până în punctul în care un liberal l-a lovit și l-a înjurat.

„‘Tu-ți gâtul mă-tii!”, a fost doar una dintre expresiile cu care consilierul PMP a fost gratulat în timp ce ieșea precipitat din sediul primăriei.

Tot cu bătaie s-a finalizat și o ședință a consiliului local din Satu Mare, comună din județul Suceava. Primarul Adrian Lavric (PSD) l-a bătut pe un consilier USR, Silvestru Bălan-Rădăuți, după o discuție în contradictoriu legată de utilizarea bugetului comunei.

„M-a așteptat la poartă și m-a luat la pumni, am căzut, și m-a lovit cu picioarele în coloană. L-a deranjat adevărul”, a afirmat consilierul, citat de . Chiar și primarul a recunoscut incidentul: „Consilierul Bălan mi-a adus mai multe acuzații, făcându-mă printre alte și hoț. L-am îmbrâncit, îmi pare rău, nu am putut să mă controlez, dar am fost provocat”.

Răsplată cu pumni pentru bunul samaritean

Există și situații în care primarii sunt agresați de către membrii comunităților pe care le gospodăresc, fără legătură cu dispute politice locale. De exemplu, primarul comunei ieșene Roșcani a fost bătut după ce a intervenit să pună capăt unei bătăi pornite de doi frați. Primarul Genovel Gheorghiu a fost lovit în cap cu un foarfece de vie, pe lângă potopul de pumni și picioare care s-a abătut asupra sa.

Incidentul a fost cu atât mai scandalos cu cât primarul mersese în urmă cu numai câteva luni acasă pe la toți sătenii ca să-i determine să contribuie la ridicarera unei locuințe pentru familia bătăușilor, după ce casa acestora fusese afectată de incendiu. „Înainte de Crăciun, eu am mers pe la toată lumea și am insistat să le ridicăm lor o casă. Vechea locuință le-a ars în urma unui incendiu. Mi s-a făcut milă de copii! Le-am ridicat casă cum n-a văzut neam de neamul lor! Le-am dus și paturi, și preot să sfințească!”, a relatat primarul din Roșcani, citat de .

Tot în exercițiul funcțiunii a fost bătut și primarul din Dobra (jud. Dâmbovița) care sunat la poliție să-l reclame pe un localnic pe care îl surprinsese aruncând fier vechi pe un teren. Localnicul l-a lovit și pe primar și pe un sătean care-l însoțea pe acesta. Incidentul a avut loc în mai 2021.

Consilier bătut de nevastă

Uneori însă, aleșii locali cad victimă unor agresiuni care nu au nicio legătură cu calitatea lor oficială. Gabriel Mocanu, consilier local al Pro România din orașul Făurei (jud. Brăila) a cerut în instanță un ordin de restricție împotriva propriei sale soții. Se pare că nevasta politicianului face urât la băutură devenind agresivă. Când i-a cerut soțului să-i țină companie la golirea unei sticle, iar acesta l-a refuzat, femeia l-a bătut.

După ce a ajuns în fața instanței, femeia a spus că situația este taman invers, ea fiind cea agresată, însă nu s-a plâns de asta pentru a nu-l face pe soț de râs în fața comunității. Vânătăile și umflăturile de pe trupul soțului ar fi fost provocate de încercările ei de a se apăra. Însă judecătorul nu s-a lăsat convins de explicații, mai ales că bărbatul a cerut ordinul de restricție, nu invers.