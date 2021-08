Bătăia de la CFR Cluj e pistol cu apă! Incident teribil la LPF: „Îl spăla cu dușul pentru că era plin de sânge de jos până sus”

FANATIK a dezvăluit la meciul retur cu Steaua Roșie Belgrad, când la vestiare a izbucnit o bătaie generală, iar Neluțu Varga și-a trimis bodyguarzii.

ADVERTISEMENT

Patronul lui CFR Cluj clubului, însă gravitatea acestui eveniment pălește în fața „meciului” dintre doi foști patroni din Casa Pariurilor Liga 1.

Dumitru Dragomir, dezvăluire incredibilă despre bătaie de la LPF dintre Gigi Nețoiu și Dinel Staicu

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, , a relatat pentru gsp.ro un episod ireal petrecut chiar în sediul instituției în anul 2002.

era patronul celor de la Universitatea Craiova și voia să cedeze clubul din cauză că era puternic contestat de suporteri, iar Dinel Staicu dorea să preia un club de tradiție. Cei doi s-au întâlnit la sediul LPF pentru a semna actele, însă lucrurile au luat o turnură incredibilă.

ADVERTISEMENT

„Mă invită duminica la ora unu să vin la Ligă să facem actele de vânzare-cumpărare. Am zis: „Bă, sunteți nebuni?! Ce bancă funcționează duminica?”. Zice Dinel: „Banca mea”. A zis că trimite prin fax ordinul de plată. Am convocat toată liga acolo, în sediul vechi. Aveam o masă mare. Dinel Staicu stătea într-o parte, eu, cu Vali Alexandru (n.r. – fostul secretar general al Ligii) și cu Nețoiu stăteam pe partea cealaltă”, a povestit „Mitică de la Ligă”.

„Auzi, bă, dacă mai vorbești mă duc în mașină și iau o grenadă. Ți-o bag în gură de-ți sar toți dinții”

Deranjat de prețul cerut de Gigi Nețoiu, izbucnește la adresa omului de fotbal: „Începe discuția. Ba că e scump, ba că e ieftin, bă că ești un golan…Dinel îi zice la un moment dat lui Nețoiu: “Auzi, bă, dacă mai vorbești mă duc în mașină și iau o grenadă. Ți-o bag în gură de-ți sar toți dinții”, continuă Dragomir povestea incredibilă.

Șocat de ceea ce se întâmpla Dragomir rămâne fără cuvinte și îl vede pe Nețoiu cum se repede la Dinel Staicu: „Eu am rămas tâmpit. Îl văd pe Nețoiu că sare peste masă, avea un metru jumate lățime, și îl ia la niște șuturi în gură și la pumni. Unul era securist și altul fusese milițian de economic”.

ADVERTISEMENT

Nețoiu era pregătit să se bată cu zece, era smardoi mare de tot. I-a dat o bătaie lui Dinel de curgea sângele din el ca dintr-un porc tăiat. N-am văzut în viața mea așa ceva. L-a luat Valentin și l-a dus în baie. Îl spăla cu dușul pentru că era plin de sânge de jos până sus. – Dumitru Dragomir

Cum s-a încheiat tranzacția: „A zis că în cinci minute dă banii!”

În ciuda bătăii soră cu moartea încasată de Dinel Staicu, afacerea nu a picat, iar victima lui Nețoiu a făcut instant plata, spre uluiala lui Dumitru Dragomir: „V-ați liniștit? Faceți afacerea sau nu?”. La care Nețoiu zice: „Gata, ne-am răcorit, facem afacerea”. Am rămas tâmpit. Îl întreb pe Dinel: „Măi, Dinele, poți la ora asta, duminică, să dai banii în cont?”. A zis că în cinci minute dă banii. Atunci mi-am dat seama ce valoare are Dinel. În cinci minute a venit pe faxul Ligii ordinul de plată. Am rămas tâmpit”, a mai relatat fostul președinte al LPF.

Însă lucrurile au degenerat în continuare, iar Nețoiu l-a acuzat pe Dinel Staicu de escrocherie, deși i-a virat în cont 100.000 de euro. Omul de afaceri se angaja să îi mai achite încă 300.000 de euro în decurs de un an, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată.

În 2005, cei doi s-au înțeles să realizeze tranzacția dar în sens invers, pentru 1.600.000 de euro. Numai că Dinel Staicu o întoarce din nou ca la Ploiești și îi vinde clubul lui Adrian Mititelu. În final, toți cei trei foști finanțatori au fost condamnați la închisoare în diverse dosare.