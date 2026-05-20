Bătaia de la U Cluj – CFR Cluj s-a lăsat cu o condamnare! A desfigurat un tânăr de 19 ani și trebuie să plătească daune de 30.000 de euro

Un suporter al Universității Cluj este bun de plată după ce, în urmă cu mai bine de un an, după un meci cu CFR Cluj, a lovit cu o sticlă în față un fan al rivalei din Gruia. Bărbatul a fost condamnat de Judecătoria Cluj-Napoca la 2 ani și 10 luni de închisoare cu suspendare și trebuie să plătească despăgubiri de 30.000 de euro.

Scene șocante după U Cluj – CFR Cluj! Un suporter a fost condamnat după atacul care a băgat un tânăr în spital

Totul s-a întâmplat în noaptea de 31 martie spre 1 aprilie 2025, imediat după . Victima și însoțitorii săi se deplasau pe Splaiul Independenței când un grup de suporteri ai „șepcilor roșii” i-a atacat.

Unul dintre agresori a aruncat cu o sticlă, care l-a lovit pe tânărul de 19 ani, ce la acea vreme juca fotbal. Băiatul a ajuns acasă la șapte dimineața, cu patru cusături pe față și nasul refăcut chirurgical. Ulterior a urmat adevăratul calvar: dezlipire de retină și patru operații la ochi. Familia a trăit luni întregi cu teama că tânărul va rămâne definitiv cu vederea afectată.

„A ajuns la 7 dimineața acasă de la Urgențe. Are 4 cusături pe față, i-au rupt nasul. A fost la ORL și a trebuit să îi pună nasul la loc. O cusătură e sub ochi. Pur și simplu au trecut pe lângă ei, i-au auzit vorbind în românește și i-au luat la bătaie. Al treilea băiat a luat și el un pumn în față”,

Atacatorul trebuie să plătească daune de 30.000 de euro!

Agresorul a fost reținut și pus sub control judiciar, fiind cercetat pentru tulburarea ordinii publice și lovire sau alte violențe. Pe 15 mai, acesta a primit o condamnare de 2 ani și 10 luni cu suspendare și este obligat să plătească daune în valoare de 30.000 de euro.

În fața judecătorilor, bărbatul a recunoscut că nu a fost provocat. Imaginile cu atacul au fost surprinse de o cameră de supraveghere, aceasta fiind principala probă folosită în proces. Inițial, victima a cerut daune în valoare de 100.000 de euro.