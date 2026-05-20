Bătaia de la U Cluj – CFR Cluj s-a lăsat cu o condamnare! A desfigurat un tânăr de 19 ani și trebuie să plătească daune de 30.000 de euro

Un suporter al Universității Cluj a fost condamnat după incidentele violente de la derby-ul cu CFR Cluj. Tânărul atacat cu o sticlă a trecut prin mai multe operații, iar instanța a decis plata unor despăgubiri uriașe.
Alex Bodnariu
20.05.2026 | 11:10
Un suporter al Universității Cluj este bun de plată după ce, în urmă cu mai bine de un an, după un meci cu CFR Cluj, a lovit cu o sticlă în față un fan al rivalei din Gruia. Bărbatul a fost condamnat de Judecătoria Cluj-Napoca la 2 ani și 10 luni de închisoare cu suspendare și trebuie să plătească despăgubiri de 30.000 de euro.

Totul s-a întâmplat în noaptea de 31 martie spre 1 aprilie 2025, imediat după U Cluj – CFR Cluj, meci disputat pe Cluj Arena. Victima și însoțitorii săi se deplasau pe Splaiul Independenței când un grup de suporteri ai „șepcilor roșii” i-a atacat.

Unul dintre agresori a aruncat cu o sticlă, care l-a lovit pe tânărul de 19 ani, ce la acea vreme juca fotbal. Băiatul a ajuns acasă la șapte dimineața, cu patru cusături pe față și nasul refăcut chirurgical. Ulterior a urmat adevăratul calvar: dezlipire de retină și patru operații la ochi. Familia a trăit luni întregi cu teama că tânărul va rămâne definitiv cu vederea afectată.

„A ajuns la 7 dimineața acasă de la Urgențe. Are 4 cusături pe față, i-au rupt nasul. A fost la ORL și a trebuit să îi pună nasul la loc. O cusătură e sub ochi. Pur și simplu au trecut pe lângă ei, i-au auzit vorbind în românește și i-au luat la bătaie. Al treilea băiat a luat și el un pumn în față”, declara la acea vreme unchiul victimei, în exclusivitate pentru FANATIK.

Atacatorul trebuie să plătească daune de 30.000 de euro!

Agresorul a fost reținut și pus sub control judiciar, fiind cercetat pentru tulburarea ordinii publice și lovire sau alte violențe. Pe 15 mai, acesta a primit o condamnare de 2 ani și 10 luni cu suspendare și este obligat să plătească daune în valoare de 30.000 de euro.

În fața judecătorilor, bărbatul a recunoscut că nu a fost provocat. Imaginile cu atacul au fost surprinse de o cameră de supraveghere, aceasta fiind principala probă folosită în proces. Inițial, victima a cerut daune în valoare de 100.000 de euro.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
