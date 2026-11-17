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Radefelder a învins, în prelungiri, pe Radeberger, în sferturile de finală ale Cupei Saxoniei, 5-4. Totuși, la finalul partidei spectaculoase din competiția regională din Germania, evenimentele de pe teren au fost umbrite de furia fanilor echipei oaspete, care au acționat cu brutalitate.

Un fotbalist a fost rănit de fani

Conform , după ce Radefelder a obținut calificarea în penultimul act al Cupei Saxoniei, un banner al fanilor echipei a fost furat. Unul dintre jucătorii echipei ar fi sărit pentru a recupera pânza propriilor ultrași, însă a devenit victima hoților. Fotbalistul a fost pus la pământ. Cei patru atacatori l-au lovit cu picioarele în timp ce se afla la sol.

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Echipa care a reușit calificarea a condamnat atacul asupra propriului fotbalist, care ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale. Radefelder a transmis, pe , că va colabora cu Poliția Germană pentru a-i prinde pe făptași: ”Suntem fără cuvinte. Acest lucru va avea consecințe, poliția se ocupă de asta și va găsi lanternele portabile jenante”.

Mai mult, episoadele violente nu s-au oprit numai la cel menționat anterior. Poliția din Gorlitz ar fi raportat o . Mai mulți ultrași ar fi părăsit zona înaintea apariției echipajelor de poliție, dar nu au putut șterge urmele conflictului. Cinci persoane au avut nevoie de îngrijire medicală.

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Radeberger a reacționat după bătaia fanilor

După violențele din Cupa Saxoniei, echipa gazdă, Radeberger, a transmis un mesaj de susținere pentru fotbalistul rănit de fanii echipei. Mai mult, clubul s-a delimitat de din afara arenei. Radeberger a transmis că incidentele nu sunt în concordanță cu viziunea clubului și și-au prezentat scuzele adversarei după incidente.

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”Ca și club, suntem șocați de ceea ce s-a întâmplat și condamnăm toate formele de violență. Îi transmitem condoleanțe jucătorului afectat de la Radefelder SV. Îi dorim o recuperare rapidă și completă. Este deosebit de regretabil că o după-amiază de fotbal atât de excepțională s-a încheiat în acest fel. Timp de peste 120 de minute, ambele echipe au oferit un meci de cupă intens și pasionat, care ar fi trebuit să fie amintit ca un punct culminant sportiv și cu siguranță ar fi rămas o amintire de neuitat pentru ambele părți.

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Radeberger SV reprezintă comunitate, corectitudine, respect și interacțiune deschisă și apreciativă. Aceste valori sunt o parte integrantă a culturii clubului nostru. Prin urmare, condamnăm cu atât mai mult faptul că un astfel de act a avut loc după meciul de pe Schillerstraße, chiar în fața stadionului. Ne-am cerut deja personal scuze echipei Radefelder SV pentru ceea ce s-a întâmplat”, a transmis clubul, pe .