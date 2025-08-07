Sport

Bătaie ca-n filme în Betis – Como! Au transformat terenul în ring de box, iar arbitrul a eliminat jucătorul greșit. Video

Haos total în amicalul dintre Betis și Como. Jucătorii celor două echipe și-au împărțit pumni și picioare. Arbitrul i-a enervat pe fotbaliști.
Alex Bodnariu
07.08.2025 | 11:50
Scene șocante în Spania, în timpul amicalului Betis Sevilla – Como. Jucătorii celor două echipe s-au luat la bătaie spre finalul primei reprize. Arbitrul, total depășit de situație, a eliminat unul dintre puținii fotbaliști care au stat departe de conflict.

Bătaie generală în Betis – Como. De la ce a pornit totul

Echipele din campionatele țărilor din vestul Europei sunt încă în perioada de pregătire, iar Betis și Como au jucat miercuri, la Cadiz, un meci amical care, însă, a adunat mari tensiuni. După o serie de intrări dure ale fotbaliștilor italieni, spaniolii au sărit la bătaie.

S-au împărțit pumni și picioare preț de câteva secunde bune. Fornals și Perrone au fost în centrul acțiunii. Ba mai mult, în încercarea de a-și dărâma un adversar, Chucho Hernandez și-a nimerit un coleg.

Arbitrul nu a reușit să țină lucrurile în frâu, iar după ce conflictul s-a mai calmat, centralul le-a dat câte un cartonaș roșu lui Perrone și Hector Bellerín. Fundașul spaniol, însă, nu a participat la încăierare. După câteva secunde de confuzie, oficialul și-a schimbat decizia și l-a trimis la vestiare pe Fornals.

Imaginile cu bătaia de la Cadiz s-au viralizat pe rețelele de socializare. În repriza a doua, lucrurile s-au mai calmat. Betis s-a impus cu 3-2, iar pentru andaluzi urmează amicalul cu Malaga, echipă nou-promovată în La Liga.

Fostul jucător de la Barcelona și-a descoperit o nouă pasiune. „Mă apucasem de băutură. Eram deprimat”

Hector Bellerín, jucătorul celor de la Betis, s-a transformat total în ultimii ani. Trecut pe la Arsenal și Barcelona, fundașul iberic s-a apucat de citit. El a vorbit despre pasiunea pe care a descoperit-o în cadrul unui interviu pentru The Guardian.

„Poate că vi se pare un clișeu, dar literatura a devenit un lucru care mi-a schimbat în întregime viața. Eram extrem de nefericit în carantină. Nu știam când mă voi întoarce pe terenul de fotbal. Ba chiar mă apucasem de băutură. Eram deprimat. Nu voi spune că literatura mi-a salvat viața – e prea mult – dar mi-a făcut-o mult mai ușoară”, a explicat fotbalistul de la Betis.

