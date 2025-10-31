Sport

Bătaie ca-n filme în Cupa Olandei! Zeci de polițiști au intervenit ca să despartă suporterii. Video

O partidă din Cupa Olandei a fost martora unor momente greu de crezut la un meci de fotbal. Fanii echipelor au intrat pe teren și s-au bătut în văzul jucătorilor.
Iulian Stoica
31.10.2025 | 07:00
Bataie can filme in Cupa Olandei Zeci de politisti au intervenit ca sa desparta suporterii Video
Bătaie ca în filme într-un meci din Cupa Olandei. Sursă foto: Colaj Fanatik
Scene reprobabile au avut loc în Cupa Olandei. Un meci a fost oprit preț de mai bine de o oră după ce suporterii ambelor echipe au pătruns pe teren și au început să se bată. Acțiunea s-a produs în văzul jucătorilor.

Bătaie ca-n filme în Den Bosch – Den Haag

Conflictul desprins din filme a avut loc în partida disputată între den Bosch și Den Haag, din Cupa Olandei. La scurt timp după ce oaspeții au marcat golul de 2-3, un conflict între suporteri s-a produs.

Fanii lui Den Haag au încercat să intre pe teren, iar acest lucru a dus la o reacție din partea fanilor gazdelor. Câțiva suporteri ai formației Den Bosch au pătruns pe teren și au mers spre sectorul oaspeților.

Ceea ce a urmat a fost o bătaie generală, acest eveniment amintind de un celebru Steaua – Dinamo, iar jucătorii ambelor formații au urmărit conflictul aflat pe teren. În ciuda intervenției organizatorilor, acest conflict a degenerat și a fost necesar ca poliția să despartă huliganii.

Primarul a trebuit să intervină pentru ca jocul să se reia

Situația s-a agravat într-atât încât primarul orașului Hertogenbosch, Jack Mikkers, a fost nevoit să intervină, hotărând că partida putea fi reluată doar după ce suporterii echipei din Den Haag părăseau stadionul.

Partida a fost întreruptă preț de o oră și jumătate, până la restabilirea ordinii. Den Bosch a reușit să egaleze și a încheiat partida câștigând cu 5-4 la penalty-uri.

Den Haag, comunicat impresionant în urma incidentelor

În urma regretatelor eveniment, Den Haag a oferit un comunicat oficial în care condamnă astfel de incidente din partea suporterilor. Clubul olandez a făcut apel la ajutor pentru a identifica huliganii din partida din Cupa Olandei.

„Ambele cluburi regretă profund evenimentele din jurul meciului de cupă dintre FC Den Bosch și ADO Den Haag. Astfel de incidente nu își au locul în fotbal. Este profund trist faptul că comportamentul unui grup mic eclipsează experiența pentru marea majoritate. Acțiunile lor nu numai că pătează atmosfera de pe stadion, ci și imaginea ambelor cluburi și a fotbalului în general.

Evenimentele vor avea inevitabil consecințe pentru viitor. ADO Den Haag și FC Den Bosch cooperează pe deplin cu anchetele autorităților. Cluburile fac tot ce le stă în putință pentru a-i identifica pe cei implicați și vor lua măsuri stricte împotriva lor”, s-a arătat în comunicatul emis de Den Haag.

