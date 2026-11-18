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În urma celor întâmplate, doi jucători ai formației oaspete au fost suspendați câte 24 de etape, după ce l-ar fi șifonat serios pe centralul partidei.

Bătaie în Liga 5, cu arbitrul lovit cu pumnii! Doi fotbaliști au primit câte 24 de etape de suspendare

Fotbalul județean din România a fost zguduit de un incident extrem de grav, zilele trecute. Partida dintre Unirea Sânnicolau Mare și Pobeda Star Bișnov, din Liga 5 Timiș, s-a transformat într-un adevărat scandal, după ce mai mulți jucători ai formației oaspete au avut .

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. Potrivit informațiilor apărute în urma incidentului, doi dintre fotbaliștii formației din Bișnov, Ioan Kalapis și Daniel Vasilcin, l-ar fi lovit pe arbitru cu pumnii.

Comisia de Disciplină a AJF Timiș a analizat cazul și a decis să aplice sancțiuni drastice. Cei doi jucători au primit câte 24 de etape de suspendare și penalități sportive de câte 2.000 de lei. Un al treilea jucător al oaspeților, Alin Berceanu, a fost suspendat pentru opt etape și amendat cu 300 de lei, după ce a protestat față de neacordarea unui fault și a aruncat cu mingea în direcția arbitrului.

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Pobeda Star Bișnov, depunctată cu trei puncte! Meciul a fost omologat cu 3-0

Sancțiunile dictate de AJF Timiș au vizat și clubul Pobeda Star Bișnov. Formația oaspete a fost depunctată cu trei puncte, iar terenul propriu a fost suspendat pentru opt etape. În plus, clubul a primit două penalități financiare de câte 800 de lei. Partida întreruptă la scorul de 1-1 a fost omologată cu victoria Unirii Sânnicolau Mare, scor 3-0.

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Conform informațiilor publicate de Radio Timișoara, intervenția Poliției a fost necesară pentru aplanarea conflictului, la fața locului fiind solicitat și un echipaj SMURD. Din punct de vedere sportiv, Unirea Sânnicolau Mare ocupă locul 12 în clasamentul Ligii 5 Timiș, cu 12 puncte, în timp ce Pobeda Star Bișnov se află pe poziția a șaptea, cu 20 de puncte.

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Președintele AJF Timiș, reacție dură după bătaia de la Sânnicolau Mare: „Nu vom tolera violența”

Ioan Mateescu, președintele AJF Timiș, a condamnat ferm incidentele și a transmis că asemenea manifestări nu își au locul pe terenurile de fotbal, indiferent de nivelul competiției.

„Sunt profund dezamăgit și revoltat de incidentul de duminică, pe terenul de fotbal din Sânnicolau Mare. Este greu de acceptat ca, în anul 2026, să asistăm la asemenea acte de violență în competițiile sportive. Ca președinte al AJF Timiș, condamn cu fermitate acest comportament și vreau să transmit un mesaj cât se poate de clar: nu vom tolera violența, indiferent cine o comite și indiferent de circumstanțe.

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Pot exista greșeli, pot exista nemulțumiri și tensiuni, dar nimic nu justifică agresiunea fizică. Nu putem construi un fotbal mai bun dacă nu suntem capabili să ne respectăm unii pe ceilalți”, a transmis Ioan Mateescu, conform .

Cazul a intrat și în atenția autorităților. IPJ Timiș a anunțat că a fost demarată o anchetă, fiind întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.