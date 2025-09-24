Bătaie ca-n filme la Nice – AS Roma. Peste 100 de suporteri au fost arestați

a oferit o partidă extrem de tensionată la nivelul suporterilor. OGC Nice a întâlnit AS Roma, iar ultrașii celor două grupări și-au ieșit din minți atât în ziua meciului, cât și cu o zi înaintea lui.

Tensiuni extreme la Nice – Roma. Suporterii erau pregătiți de o luptă ca-n filmele de acțiune

Din cauza relațiilor de frăție pe care galeria lui Nice le are cu Inter, deci automat și cu cei de la Lazio, suporterii celor de la AS Roma au venit în Franța pregătiți de război.

Gruparea italiană și cea franceză au avut diverse altercații cu o zi înaintea partidei, însă în ziua meciului au avut loc noi incidente în fața stadionului, dar și în timpul partidei.

Înarmați cu bețe, bare de fier, rozete și cuțite, tensiunile au explodat în timp ce ultrașii lui Nice încercau să spargă un punct de control al poliției pentru a ajunge la suporterii Romei.

Forțele de ordine au arestat 102 suporteri și au confiscat diverse arme

În urma altercațiilor, poliția a arestat nu mai puțin de 102 suporteri italieni ce au cauzat probleme atât înaintea, cât și în timpul partidei. Totodată, asupra lor au fost găsite și diverse arme, cum ar fi bare de fier, mânere de mătură, cuțite, ciocane, veste anti-înjunghiere, fumigene, spray lacrimogen dar și alte lucruri.

24.09.2025, Nice🇫🇷 – As Roma🇮🇹, 102 Italian Ultras supporters of the Curva Sud Roma, arrested in Nice, were arrested and taken into custody for possession of weapons. Iron bars, broom handles, knives, hammers, stab-proof vests, smoke bombs, agricultural spray, tear gas, and… — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)

