Bătaie ca-n Vestul Sălbatic, în mijlocul unei străzi din Vaslui. Peste 20 de tineri, înarmați cu bâte, s-au luat la ceartă. Video

Două grupări, formate din peste 20 de tineri, s-au încăierat în plină stradă. Scandalul a izbucnit după ce au petrecut într-un club din apropiere. O ambulanță a trecut prin zonă, moment în care persoanele implicate au luat-o la fugă.
Locuitorii orașului Vaslui au fost alertați, în jurul orei 3.00 dimineața, de un scandal izbucnit între două găști de tineri. Totul ar fi început după ce aceștia au ieșit dintr-un club din zonă, conform vremeanoua.ro.
Cele două grupuri se aflau pe trotuare opuse, moment în care au început să-și arunce cu vorbe grele. La scurt timp, aceștia au scos bâtele și au început să se certe în mijlocul străzii.
La un moment dat, o ambulanță care trecea prin zonă s-a oprit chiar în dreptul lor. Imediat, cei aproape 20 de tineri au luat-o la fugă. Polițiștii au fost alertați prin intermediul unui apel la 112 și s-au deplasat la fața locului, însă aceștia s-au făcut deja nevăzuți.
Incidentul relatat mai sus nu este unul izolat. Tot în Vaslui, în urmă cu mai bine de o lună, a avut loc un incident asemănător. Un grup de indivizi, înarmați cu bâte, s-au năpustit asupra unui alt bărbat, în vârstă de 40 de ani, în plină zi, chiar sub ochii trecătorilor.
Scenele violente au avut loc în centrul orașului, pe strada Ștefan cel Mare, în apropiere de magazinul Central. Victima, care a ajuns la ulterior la spital, este angajat ca bodyguard la un club din Vaslui. În plină stradă, acesta a fost atacat de 6-8 tineri din Zorleni. Se pare ca totul ar fi pornit după o petrecere, care a avut loc sâmbătă seară, în localul în care victima lucrează
Martorii îngroziți au strigat la atacatori să se oprească, însă ei au luat-o la fugă doar după ce au fost observați de o patrulă a Poliției Locale, care a pornit sirenele.