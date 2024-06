Bătaie cu pumnii între o profesoară și directoarea unei școli din Suceava: ”M-a amenințat că îmi taie capul și mi-l înfige în gard”

O profesoară de istorie din cadrul Școlii Gimnaziale Zamostea, Suceava, susține că . Evenimentul s-a întâmplat chiar în incinta instituției, în timpul orelor.

„M-a bătut cu pumnul și cu mâinile”

Scandalul dintre cele două are la bază conflicte mai vechi. Profesoara de istorie, Ioana Cojocariu, a intrat în cancelarie pentru a semna condica. Acolo se desfășura o ședință la care era prezentă și directoarea școlii, Aurelia Ursaciuc, conform .

Profesoara afirmă că directoarea a dat-o afară, apoi s-a repezit asupra ei, după ce i s-au făcut observații cu privire la faptul că ședința nu trebuia să aibă loc în timpul orelor. „Țipa, amenința și am vrut să o filmez, moment în care s-a năpustit asupra mea. A vrut să-mi smulgă telefonul, apoi s-a izbit pe jos ca și cum aș fi împins-o eu. Eu nu am atins-o”, a relatat profesoara, conform sursei.

Spiritele s-au încins, iar Ioana Cojocariu a povestit cum a fost agresată: „M-a zgâriat pe piept, pe mână, am solicitat ambulanța, medicul diagnosticând o contuzie toracică. Mi-a recomandat să merg la medicul legist”.

Șocant este faptul că directoarea nu s-a oprit doar la îmbrânceli, mai spune aceasta.

„M-a bătut cu pumnul și cu mâinile. S-a ridicat de la catedră, s-a năpustit asupra mea, m-a luat de mâini, m-a lovit la mâini si în piept, dorind să îmi ia telefonul care este bun personal. Am țipat cât am putut de tare pentru a fi auzită. Am reușit să scap din mâinile ei și am fugit spre ușa de la ieșire. Am contuzii toracice și lovituri/ zgârieturi pe mână”, a relatat profesoara.

Mai departe, directoarea școlii nu a dorit să comenteze în legătură cu acest incident, ci doar a precizat că s-a dus la Unitatea de Primiri Urgențe.

Violență fizică și psihică la școală

Profesoara de istorie mai spune că abuzurile se țin lanț în această instituție școlară. „Încă de la începutul noului an școlar 2023-2024 a avut gesturi agresive și un comportament ostil asupra persoanei mele”.

Acestea nu au fost singurele Aurelia Ursaciuc, după cum afirmă cadrul didactic: „Actuala directoare m-a amenințat că îmi taie capul și mi-l înfige în gard”. Declarațiile șocante împotriva directoarei se țin lanț, iar profesoara precizează că, deși au mai fost făcute sesizări în trecut, Inspectoratul Școlar, Biroul de Siguranță Școlară și Ministerul Educației nu au luat nicio măsură.

„Pe parcursul întregului an școlar m-a urmărit și mi-a făcut fotografii (în cimitir, în curtea casei, pe stradă, oriunde) și încearcă creare de tensiuni prin supraveghere, luându-mi fotografii personale de pe site-uri de socializare, precum Instagram, Facebook, folosindu-le în diferite scopuri”, a precizat sursa citată.

De asemenea, profesoara susține că profesional nu i se permite să se perfecționeze, deoarece i se refuză orice activitate școlară sau extrașcolară pe care dorește să o desfășoare în cadrul instituției.