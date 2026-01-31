Bătaie generală în Chelsea – West Ham după ce elevii lui Rosenior au revenit de la 0-2. Spectacol total în Premier League, pe Voyo

ADVERTISEMENT

Derby-ul londonez dintre Chelsea și West Ham s-a finalizat cu o bătaie generală. Frustrați că au fost întorși după ce au condus cu 2-0, „ciocănarii” au fost extrem de agresivi cu fotbaliștii lui Chelsea.

Spectacol total în Premier League! Chelsea a obținut victoria după ce a fost condusă de West Ham cu 2-0

Meciul de sâmbătă seară, care a fost transmis în România exclusiv pe Voyo, a început cum nu se putea mai bine pentru West Ham United, care a deschis scorul cu destulă șansă. Jarrod Bowen a înscris în poarta lui Sanchez, deși intenția sa a fost să centreze în careu. Mingea a prins foarte mult efect, nu a fost atacată de nimeni și s-a oprit în plasa laterală a porții lui Chelsea.

30 de minute mai târziu, Summerville dubla avantajul echipei sale, iar tabela arăta la pauză 0-2. Formația de start trimisă de Rosenior în acest meci nu a fost una standard, iar la pauză au intrat trei jucători de bază: Cucurella, Joao Pedro și Fofana.

Atacantul brazilian a înscris după doar 10 minute pe teren, iar Marc Cucurella a restabilit egalitatea după un plonjon la sacrificiu. Enzo Fernandez a declanșat nebunia pe Stamford Bridge, după ce a primit o pasă de la același Joao Pedro, iar

Fotbalul s-a transformat în UFC în minutele de prelungire

Sentimentele de frustrare au fost uriașe atunci când jucătorii lui West Ham au scăpat victoria printre degete în a doua repriză a meciului, iar acest lucru s-a văzut în atitudinea lor față de adversari. Într-un duel la colțul terenului, în care Cucurella l-a incomodat pe Adama Traore, atacantul spaniol, celebru pentru masa sa musculară, l-a izbit pe conaționalul său de pământ, după care toți jucătorii s-au încăierat, inclusiv portarul Areola, care a venit în viteză din celălalt careu.

, Cole Palmer a fost foarte aproape să primească o palmă de la Mavropanos, iar marcatorul Joao Pedro a fost strâns de gât de Todibo, după ce brazilianul l-a împins pe Adama Traore în încercarea de a-l apăra pe colegul său, Marc Cucurella, care se afla la pământ.

După ce a revăzut fazele la VAR, arbitrul Anthony Taylor a decis să-i dea cartonaș roșu doar lui Jean-Clair Todibo, care l-a strangulat cu putere pe Joao Pedro. Deși gestul lui Adama Traore a fost deplasat și făcut cu o forță exagerată, el nu a văzut decât cartonașul galben.