Bătaie generală în peluză la derby-ul Rapid – Petrolul! Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene. Foto și Video

Incidentele din tribună nu au lipsit la derby-ul Rapid - Petrolul. Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene și au evacuat un suporter. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
06.02.2026 | 20:41
Bataie generala in peluza la derbyul Rapid Petrolul Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene Foto si Video
Bătaie generală între suporteri la Rapid - Petrolul. Foto: Colaj Fanatik
Rapid – Petrolul are loc în etapa a 26-a din SuperLiga. Cum acest duel este unul extrem de așteptat, incidentele neplăcute între suporteri nu aveau cum să lipsească. FANATIK a surprins momentul în care jandarmii au intervenit.

Bătaie generală în peluză la derby-ul Rapid – Petrolul

Nervii sunt întinși la maxim la partida dintre Rapid și Petrolul. Arena din Giulești a atras foarte mulți suporteri, miza acestui duel fiind una extrem de importantă.

Fanii echipei oaspete, Petrolul, s-au deplasat în număr mare la Giulești pentru a-i susține pe jucătorii preferați. Deși, de obicei, există conflicte între galeriile adverse, acest lucru nu s-a întâmplat în meciul din etapa a 26-a.

FANATIK a surprins momentul în care suporterii din Peluza Sud s-au luat la bătaie. Jandarmii au intervenit prompt, însă lucrurile nu păreau să se calmeze între fanii „găzarilor”.

Pentru ca situația să nu degenereze, forțele de ordine au intervenit cu echipamentul din dotare, în special cu gaze lacrimogene. Ulterior, suporterii s-au calmat, însă aerul din peluza stadionului Giulești era aproape de nerespirat. Persoanele aflate într-o situație mai sensibilă au fost evacuate, iar jandarmii au decis să dea jos din peluză un fan aflat în scaun cu rotile.

Jandarmii au intervenit pentru a calma suporterii. Foto: Fanatik
Fanii Petrolului, duși de jandarmi la dube

Fanii Petrolului, duși de jandarmi la dube

Cum evenimentele din tribună nu puteau scăpa fără sancțiuni, mai mulți suporteri ai Petrolului au fost escortați de forțele de ordine până la dubele pe care Jandarmeria le are în dotare.

FANATIK a surprins momentul în care fanii ce au provocat scandalul au fost duși de către jandarmi la dube. Nu mai puțin de 20-30 de persoane vor urma să dea declarații vizavi de cele întâmplate.

Fanii Petrolului, duși de jandarmi la dube. Sursă foto: FANATIK
Miză importantă la „Primvs derby"

Miză importantă la „Primvs derby”

Partida dintre Rapid și Petrolul le găsește în ipostaze diferite pe cele două formații. Echipa din Giulești poate urca pe prima treaptă a clasamentului în cazul unui succes. De cealaltă parte, elevii lui Eugen Neagoe vor să se țină la distanță de locurile periculoase din SuperLiga.

În ciuda diferenței din clasament, „Primvs derby” a demonstrat că valorile se egalizează în momentul în care sentimentul de rivalitate este prezent. De menționat este faptul că Eugen Neagoe nu se poate baza în acest duel pe Rareș Pop și Cristi Ignat, cei doi fiind împrumutați de către Rapid la Petrolul.

