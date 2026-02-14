News

Bătaie generală într-un autobuz STB! Arsenal incredibil folosit: „A fost un haos”. Video

Scene șocante petrecute în București, într-un autobuz STB, dar și pe stradă! Bătaie generală între două grupuri de tineri! Foto și video de la fața locului
Gabriel-Alexandru Ioniță, Razvan Nicolae
14.02.2026 | 22:34
Bataie generala intrun autobuz STB Arsenal incredibil folosit A fost un haos Video
Bătaie generală într-un autobuz STB. Foto: colaj Fanatik
O bătaie generală între două grupuri de tineri s-a petrecut sâmbătă seară în București, în apropierea stației de autobuz de la intersecția Titan. În primă fază, disputa s-a desfășurat pe stradă. Ulterior, persoanele dintr-unul dintre grupurile implicate au fugit și s-au urcat într-un autobuz care circulă pe linia 311, ajuns în stație în momentele respective.

Ceilalți indivizi implicați în altercație i-au urmărit și s-au urcat în spatele lor în același autobuz, iar bătaia a fost astfel reluată, fără a exista însă victime colaterale. Așadar, doar cei implicați direct în acest incident au avut de suferit. În timpul desfășurării de forțe, autobuzul a rămas pe loc, iar reprezentanții Poliției Locale, ajunși rapid în acea zonă, nu i-au lăsat în primă fază pe oameni să coboare din autobuz.

În cele din urmă, după puțin timp, câțiva dintre tinerii atacați au reușit să iasă și au fugit pe străduțele lăturalnice aflate în apropiere. Imediat, șoferul autobuzului a închis ușile, a pornit, dar a mers doar câțiva metri și s-a oprit din nou, iar apoi a apelat numărul de urgență 112.

În scurt timp, în acea zonă au ajuns nu mai puțin de patru mașini de poliție. Polițiștii au urcat în autobuz pentru a efectua cercetările la fața locului stabilite de lege în astfel de situații. În urma acestei chestiuni a reieșit că unii dintre tinerii implicați aveau asupra lor mai multe obiecte contondente și arme albe.

Obiectele contondente găsite la fața locului. Foto: Fanatik

 

În autobuz au fost găsite un baston telescopic și un box. De asemenea, imediat după, pe asfalt, lângă autobuz, au putut fi văzute un cuțit și o macetă. Unul dintre martorii oculari ai acestui incident a catalogat episodul drept „un haos”.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
