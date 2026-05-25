Bătaie generală la derby-ul din Torino! Ultrașii lui Juventus le-au cerut jucătorilor să nu mai joace ultimul meci din Serie A. Video

ADVERTISEMENT

Marele derby dintre Torino şi Juventus, meci din ultima rundă a stagiunii 2025/2026 în , nu a luat startul la ora 21:45, aşa cum era programat inițial, din cauza bătăii generale iscate între ultraşii celor două echipe în apropierea stadionului. Ba mai mult, suporterii „Bătrânei Doamne” le-au cerut elevilor lui Luciano Spalletti să nu mai între pe teren, asta după ce un fan al „bianconerilor” a fost transportat în stare gravă la spital.

Derby-ul dintre Torino și Juventus, întârziat din cauza bătăilor dintre suporteri!

Potrivit informațiilor din presa italiană, se pare că fanaticii suporteri ai celor două formaţii rivale s-au luat la bătaie încă dinainte de a ajunge la stadion, iar unul dintre fanii lui Juventus a ajuns la spital în stare foarte gravă. În timp ce erau la încălzire, fotbaliștii lui Juventus au fost invocați în peluză de către ultrași, acolo unde au început negocierile. Suporterii „Bătrânei Doamne” au discutat, în principal, cu căpitanul Manuel Locatelli, solicitându-i acestuia ca el și colegii săi să nu accepte disputarea partidei.

ADVERTISEMENT

🇮🇹💥 Clashes broke out today near the Stadio Grande Torino, where groups of Juventus and Torino ultras had gathered ahead of the derby. Tensions escalated as Juventus ultras confronted Turin police. — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra)

Până la urmă însă, derby-ul a avut loc, dar a început cu o întârziere de peste o oră. Juventus și Torino au terminat la egalitate, scor 2-2. Ambele goluri ale „bianconerilor” au fost semnate de Dusan Vlahovic, în minutele 24, respectiv 54, iar pentru gazde au punctat Cesare Casadei (60′) și Che Adams (84′). Astfel, trupa lui Luciano Spalletti nu a izbutit să se califice în Liga Campionilor.

Juventus a remizat în derby-ul cu Torino și a ratat Liga Campionilor!

În urma rezultatului înregistrat duminică seară, gruparea de pe Allianz Stadium a terminat pe locul al 6-lea în Serie A, o poziție care duce în Europa League. Pe locul 4 a încheiat revelația Como, care s-a impus fără emoții în deplasarea de la Cremonese, scor 1-4, și a ajuns la borna cu numărul 71, cu două puncte în plus faţă de „Bătrâna Doamnă”.

ADVERTISEMENT

Juventus nu este însă singurul nume mare din Italia care ratează participarea în Champions League în ultima etapă. În aceeași situație este și AC Milan, care a pierdut surprinzător pe teren propriu cu Cagliari, scor 1-2, și a terminat pe locul 5 în clasament. Astfel, cele patru echipe din Serie A care s-au calificat în următoarea ediție de UCL sunt campioana , Napoli, AS Roma și revelaţia Como, o debutantă în cadrul celei mai importante competiții intercluburi din Europa. Juve și Milan vor merge în Europa League, iar Atalanta va participa în Conference.