Sport

Bătaie generală la meciul lui Valentin Cojocaru. Meciul a fost oprit și se așteaptă sancțiuni aspre. Video

Gabriel Neagu
25.10.2026 | 18:21
Bataie generala la meciul lui Valentin Cojocaru Meciul a fost oprit si se asteapta sanctiuni aspre Video
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Bataie generala la meciul echipei lui Valentin Cojocaru. sursa foto: colaj fanatik / hepta, x -@sportowefakty
Partida dintre Pogon Szeczin, echipa lui Valentin Cojocaru, și Radomiak Radom s-a terminat cu un moment tensionat. Jucătorii celor două echipe au fost implicați într-un meleu general.
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Pogon Szeczin, echipa lui Valentin Cojocaru a învins, sâmbătă, pe Radomiak Radom, 4-3, în etapa 12 din Ekstraklasa. Totuși, partida a fost umbrită de un incident violent între jucătorii celor două formații.

Haos general la finalul meciului echipei lui Valentin Cojocaru

Radomiak Radom se află într-o situație critică în prima ligă a Poloniei. Echipa ocupă locul 16, poziție retrogradabilă, cu numai 8 puncte obținute, iar duelul contra lui Pogon Szeczin putea oferi o ”gură de aer proaspăt”. Totuși, in ciuda eforturilor, partida nu a adus puncte, dar s-a terminat cu scântei uriașe.

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Pogon Szeczin și-a creat un avantaj considerabil, în minutul 55, când Kamil Grosicki a marcat golul de 4-2. Totuși, Radomiak Radom a forțat revenirea. Oaspeții au marcat, în minutul 74, prin Jan Grzesik. Au fost aproape de egalare, în prelungirile partidei. Fernand Goure a marcat, în minutul 88, egalând situația pe tabelă, 4-4. Totuși, reușita a fost anulată, în urma arbitrajului video, pentru că fotbalistul lui Radomiak l-a călcat pe Dimitris Keramitsis.

În timp ce ”centralul” partidei se îndrepta spre monitorul de la marginea terenului, tensiunea a explodat. Ibrahima Camara l-a lovit cu piciorul pe Alessandro Riccio, iar gestul a escaladat într-o încăierare generală. Arbitrul i-a acordat cartonașul roșu fotbalistului lui Radomiak Radom. Totuși, acesta nu s-a oprit aici. În drumul spre vestiare, fotbalistul a intrat în conflict și cu fanii lui Pogon Szeczin. Publicul a răspuns agresiv la provocările lui Ibrahima Camara, iar partida a fost oprită timp de mai multe minute, până la calmarea spiritelor.

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Echipa lui Valentin Cojocaru este pe loc de podium în Polonia

Victoria obținută de Pogon Szeczin i-a urcat pe loc de podium. Trupa ”roș-albastră” ocupă locul 3 în Ekstraklasa, cu 24 de puncte, fiind întrecută doar de Lech Poznan (25 de puncte) și revelația acestui sezon, Gornik Zabrze (27 de puncte). Mai mult, echipa lui Valentin Cojocaru are cea mai bună apărare, la egalitate cu Legia Varșovia și campioana en-titre, Lech Poznan: 9 goluri încasate.

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Pentru Pogon Szeczin urmează duelul contra lui Rakow Czestochowa. Duelul va marca un nou derby între românii din Polonia. Valentin Cojocaru îl va avea drept adversar pe Bogdan Racovițan. Echipa fundașului trece printr-o perioadă dezastruoasă. Rakow se află pe ultimul loc în Ekstraklasa, cu numai 6 puncte obținute în 12 partide.

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