Bătaie generală la meciul Universității Craiova din Antalya! Meciul a fost întrerupt 5 minute. Video

Primul meci amical al Universității Craiova din Antalya s-a lăsat cu o bătaie generală. Arbitrul a întrerupt preț de 5 minute partida disputată de olteni cu Konyaspor.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
07.01.2026 | 18:06
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Bătaie generală în amicalul Universitatea Craiova - Konyaspor. Sursă foto: Colaj Fanatik
Universitatea Craiova se află în aceste zile în Antalya, acolo unde echipa lui Filipe Coelho își desfășoară pregătirea de iarnă. Oltenii și-au programat două partide amicale în cantonamentul din Turcia, iar prima, cea cu Konyaspor, s-a lăsat cu o bătaie generală.

Bătaie generală la meciul Universității Craiova din Antalya

Universitatea Craiova s-a impus în primul amical al iernii, scor 1-0 în fața lui Konyaspor. Unicul gol al partidei a fost marcat de Anzor Mekvabishvili, în minutul 52 al întâlnirii. Mijlocașul georgian a transformat excelent o lovitură liberă și astfel a adus victoria oltenilor.

Finalul de meci a fost unul extrem de tensionat. Jucătorii de la Konyaspor au uitat de faptul că duelul este unul amical, iar intrările lor erau deseori la limită.

O astfel de intervenție dură a dus la o bătaie generală pe finalul partidei. Un fotbalist de la Konyaspor a intrat violent asupra unui jucător oltean, iar de acolo lucrurile au degenerat.

FANATIK a surprins momentul în care ambele bănci tehnice, cât și jucătorii au sărit în teren la o încăierare. Arbitrul a încercat să calmeze spiritele, însă acest lucru a durat. După aproximativ 5 minute de proteste, centralul a reluat partida disputată în Antalya. Interesant este faptul că oltenii au luat o decizie importantă înaintea partidei.

Bătaie generală în Universitatea Craiova - Konyaspor 1-0

Universitatea Craiova mai are de disputat un meci în cantonament

După victoria cu Konyaspor, oltenii se pregătesc de al doilea amical din perioada de pregătire din Antalya. Universitatea Craiova se va mai duela cu Stuttgart II în cantonamentul din Turcia.

Revenirea echipei în țară este programată pe 12 ianuarie. După perioada de acumulare din Antalya, Filipe Coelho va mai avea la dispoziție încă o săptămână pentru a pregăti meciul cu Petrolul, primul din acest an în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că echipa a fost eliminată la ultima fază din UEFA Conference League, Universitatea Craiova se află în continuare într-o formă foarte bună. Oltenii ocupă prima treaptă a clasamentului din SuperLiga, iar în Cupă au șanse mari de calificare în sferturile de finală.

  • 40 de puncte în 21 de etape a acumulat Universitatea Craiova
  • 19 ianuarie este data primului meci oficial al oltenilor din 2026
