Bătaie în fața stadionului înainte de Bosnia – România! Forțele de ordine au intervenit de urgență. Video

Incidente violente cu doar câteva minute înainte de lovitura de start a partidei dintre Bosnia și România din preliminariile Campionatului Mondial. Poliția a intervenit de urgență în fața stadionului, după ce tensiunile dintre suporteri au escaladat.

Tensiune uriașă înainte de Bosnia – România. Ce s-a întâmplat în fața stadionului din Zenica

Meciul dintre Bosnia și România, crucial pentru calificarea la Campionatul Mondial, era considerat unul cu grad ridicat de risc. , condamnat la închisoare pe viață pentru acte de genocid.

În plus, românii au fost controlați la sânge de autorități în momentul în care au ajuns în fața stadionului din Zenica. Nu au fost permise în arenă mai multe bannere și steaguri, iar fanii s-au plâns de duritatea stewardzilor.

Suporterii din Bosnia s-au luat la bătaie înainte de meciul cu România. De la ce a pornit totul

Poliția a fost nevoită să intervină de urgență în fața stadionului. Un grup de suporteri bosniaci, extrem de recalcitranți, a declanșat un conflict. Din câte se pare, suporterii români nu au fost implicați în îmbrânceli, iar autoritățile au dispersat în timp util mulțimea.

Așa cum era de așteptat, imnul României a fost huiduit de la un capăt la altul de suporterii bosniaci. Poliția este prezentă în număr ridicat în arenă și au fost aduși și câini în fața peluzei tricolore.

Suporterii sunt supărați pentru faptul că nu au primit bilete pentru meciul cu România și au anunțat proteste.