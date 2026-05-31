Bătaie în SuperLiga pentru atacantul revelație! Trei echipe vor să-l semneze

Trei echipe din SuperLiga se luptă pentru atacantul străin care a impresionat la primul sezon în campionatul României
Ciprian Păvăleanu
31.05.2026 | 14:00
EXCLUSIV FANATIK
Renato Espinosa, atacantul de la Unirea Slobozia, curtat de trei echipe din SuperLiga Foto: Sport Pictures
Renato Espinosa a atras atenția încă din primul sezon în SuperLiga. Pentru atacantul de 27 de ani din Peru se luptă trei echipe: FC Argeș, Petrolul Ploiești și Corvinul Hunedoara.

Renato Espinosa își negociază plecarea de la Unirea Slobozia

Criza puternică de atacanți existentă în fotbalul românesc, unde Dinamo și FCSB au ajuns să folosească pe postul de atacant central în barajul de Europa League de vineri o extremă, ca Musi, sau un mijlocaș, precum Cisotti, își spune din plin cuvântul. Astfel, vârful care a retrogradat în vară din prima ligă cu Unirea Slobozia este la mare căutare în această perioadă. Este vorba de peruanul Renato Espinosa, care este în tratative cu trei cluburi din SuperLiga.

Grupările care sunt în cursă pentru a-l achiziționa pe fotbalistul care acum este liber de contract sunt FC Argeș, Petrolul Ploiești și Corvinul Hunedoara, din informațiile obținute de FANATIK.

FC Argeș are nevoie de atacant după ce și-a pierdut golgheterul

Favoriți în cursa pentru Espinosa sunt piteștenii, care au resurse financiare mai mari decât Petrolul și Corvinul. Argeșenii caută să-și întărească ofensiva, mai ales că golgeterul Adel Bettaieb a părăsit echipa, iar Kevin Brobbey (n.r. fost Luckassen) vrea să-i urmeze exemplul.

Petrolul este în căutarea unui atacant, în condițiile în care cele două vârfuri ale prahovenilor au punctat doar de cinci ori în acest sezon: Chică Roșă a marcat patru goluri, iar Aymbetov – unul singur. Probleme în ofensivă are și Corvinul, care a promovat cu un singur vârf de meserie, tânărul Filip Ilie, fiul fostei tenismene Ruxandra Dragomir.

Cifrele lui Renato Espinosa

Născut pe 6 iulie 1998, Renato Espinosa, care are și cetățenie spaniolă, a jucat până în vara anului trecut doar în țara natală, Peru, la Universidad San Martin, Ayacucho, Sporting Cristal, Universidad Tecnica de Cajamarca, Alianza, Deportivo Municipal, Cantolao, Huancayo și Alianza Atletico Sullana.

După ce a dat 29 de goluri și cinci pase decisive în 172 de meciuri din prima ligă peruană, vara trecută a ajuns în România. La Unirea Slobozia, în sezonul abia încheiat, Espinosa a punctat de nouă ori în 22 de partide.

Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
