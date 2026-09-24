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Petrolul Hârtiești, echipă antrenată de fostul dinamovist Iulian Tameș, a pierdut, miercuri, 23 septembrie, pe teren propriu, partida cu Unirea Bascov, scor 0-6. Pe lângă scorul drastic, a fost nevoie și de intervenția jandarmilor pentru a opri o bătaie între doi jucători ai gazdelor.

Jandarmii au intervenit pentru a opri o bătaie între doi colegi de echipă

Tensiunile au apărut în prima repriză a întâlnirii din Seria 6 a Ligii a 3-a, când portarul Ianis Drăghici-Mușat le-a adresat injurii mai multor coechipierilor. Acesta a fost extrem de nemulțumit de cele două goluri încasate în primele 45 de minute.

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Conform publicației , scandalul a luat amploare la pauză. Deranjat de comportamentul portarului, Daniel Lungu, unul dintre cei vizați de injurii, i-a cerut socoteală la vestiar, iar de aici și până la bătaie nu a mai fost decât un pas.

Martorii prezenți la stadion au afirmat că Lungu l-ar fi lovit pe Mușat, iar colegii lor au sărit imediat să-i despartă. Însă, spiritele nu s-au calmat și a fost nevoie de intervenția jandarmilor, care l-au imobilizat pe Daniel Lungu și l-au dus la dubă.

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Cei doi scandalagii nu s-au mai aflat pe teren și în repriza a doua, când Petrolul Hârtiești a mai luat patru goluri. Portarul Ianis Drăghici-Mușat a fost eliminat, în timp Daniel Lungu a fost înlocuit.

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Ce se va întâmpla cu cei doi bătăuși

O parte din incident a fost filmat de un martor, iar imaginile au fost publicate de . Se vede cum antrenorul Iulian Tameș încearcă să-și liniștească unul dintre jucători, iar pe fundal se aud diferite replici ale celor prezenți în miezul evenimentelor: ”Băi, Lungule, ce ai, mă, copile?”, ”Asta e echipă? Îți arăt eu bătaie!”, ”Cine a lovit, mă?” sau ”Calmează-te, te rog!”.

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”Lăsați-l ușor, nu-i da să-i rupi mâna, că te filmez”, a spus o femeie, în timp ce Daniel Lungu era imobilizat de jandarmi și dus către dubă. ”Iulică, calmează-te, tată, că n-are rost”, este o altă replică surprinsă pe înregistrare.

Iulian Tameș, câștigător a trei titluri și patru Cupe ale României cu Dinamo, a povestit cum s-a ajuns la bătaia dintre jucătorii săi și a precizat că ambilor li se vor rezilia contractele după acest incident.

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”Portarul meu s-a luat la ceartă cu un jucător și s-au înjurat pe teren. Iar la vestiare, până să ajungem noi, cei din staff, s-au luat la bătaie, s-au împins. Lungu (n.r. – fotbalistul recalcitrant) era foarte nervos și jandarmii au încercat să aplaneze… I-au zis să înceteze și el a tot continuat. Au vorbit apoi jandarmii cu ei și s-au liniștit. Contractele lor vor fi reziliate”, a declarat Tameș.

Adi Popa și Lukas Zima, protagoniști ai unor momente tensionate

După ce s-a despărțit de Steaua în această vară, Adi Popa a participat la o competiție de minifotbal. Deși echipa sa a câștigat meciul, cel supranumit pe vremuri .

Tensiunea jocului a dus la împinsături și schimb de replici pe teren, dar Popa nu s-a oprit aici și și-a amenințat adversarii. ”Bă, voi vreți să nu mai plecați de aici? Bă, vrei să nu mai ieși de aici viu?! Bă, vrei să nu mai ieși?!”, se aude vocea fotbalistului pe o înregistrare făcută de un martor.

În urmă cu o lună, Petrolul a pierdut acasă cu Rapid, scor 0-2, iar la final, pe tunelul de la vestiare, , preparatorul fizic al oaspeților. Cei doi s-au înjurat, iar portarul ploieștenilor a sărit la bătaie fiind cu greu oprit de câțiva coechipieri.