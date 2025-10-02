Bătaie între Jandarmerie și fanii elvețieni înainte de FCSB – Young Boys! Scandal de proporții la intrarea pe Arena Națională. Ce s-a întâmplat. Video

Conflict uriaș înainte de FCSB – Young Boys. Suporterii elvețieni, care au venit pe Arena Națională, au făcut scandal și s-au luat la bătaie cu Jandarmeria română.

ADVERTISEMENT

Scandal la intrarea pe Arena Națională! Fanii elvețieni s-au bătut cu jandarmii

, are loc joi, 2 octombrie, de la ora 19:45. printre care și mai mulți fani elvețieni. Suporterii veniți din „Țara Cantoanelor” au provocat însă un scandal uriaș la intrarea pe cel mai mare stadion din România.

Din informațiile reporterului FANATIK, prezent pe Arena Națională, oaspeții au devenit recalcitranți deoarece accesul pe stadion se făcea cu dificultate. Reprezentantul Jandarmeriei a încercat să îi calmeze pe elvețieni, dar fără sorți de izbândă.

ADVERTISEMENT

Astfel, autoritățile române au fost nevoite să apeleze la forță și s-au luat la bătaie cu fanii lui Young Boys. Pentru a îi potolii pe elvețieni, jandarmii români au folosit pulanele și au dat cu gaze lacrimogene.

Suporterii lui Young Boys, agresivi și cu jurnaliștii români

Dezlănțuiți după conflictul cu jandarmii români, fanii lui Young Boys au luat la rost și jurnaliștii. Elvețienii au început să dea cu picioarele în garduri și să îi înjure pe ziariști urlând „Nu ne mai filmați fețele!”.

ADVERTISEMENT

În urma scandalului iscat la porțile Arenei Naționale, un fan elvețian a avut nevoie de intervenția medicilor. Suporterul a primit îngrijiri medicale din cauza faptului că a avut probleme cu vederea în urma gazelor lacrimogene date de jandarmi.

ADVERTISEMENT