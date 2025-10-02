Sport

Bătaie între Jandarmerie și fanii elvețieni înainte de FCSB – Young Boys! Scandal de proporții la intrarea pe Arena Națională. Ce s-a întâmplat. Video

Meciul dintre FCSB și Young Boys a început cu un scandal de proporții la porțile Arenei Naționale. Elvețienii s-au luat la bătaie cu Jandarmeria română
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
02.10.2025 | 19:16
Bataie intre Jandarmerie si fanii elvetieni inainte de FCSB Young Boys Scandal de proportii la intrarea pe Arena Nationala Ce sa intamplat Video
Bătaie între Jandarmerie și fanii elvețieni înainte de FCSB - Young Boys! Scandal de proporții la intrarea pe Arena Națională. Ce s-a întâmplat. FOTO: Fanatik

Conflict uriaș înainte de FCSB – Young Boys. Suporterii elvețieni, care au venit pe Arena Națională, au făcut scandal și s-au luat la bătaie cu Jandarmeria română.

Scandal la intrarea pe Arena Națională! Fanii elvețieni s-au bătut cu jandarmii

FCSB – Young Boys, din etapa a 2-a a UEFA Europa League, are loc joi, 2 octombrie, de la ora 19:45. Pe Arena Națională sunt aproximativ 30.000 de spectatori, printre care și mai mulți fani elvețieni. Suporterii veniți din „Țara Cantoanelor” au provocat însă un scandal uriaș la intrarea pe cel mai mare stadion din România.

Din informațiile reporterului FANATIK, prezent pe Arena Națională, oaspeții au devenit recalcitranți deoarece accesul pe stadion se făcea cu dificultate. Reprezentantul Jandarmeriei a încercat să îi calmeze pe elvețieni, dar fără sorți de izbândă.

Astfel, autoritățile române au fost nevoite să apeleze la forță și s-au luat la bătaie cu fanii lui Young Boys. Pentru a îi potolii pe elvețieni, jandarmii români au folosit pulanele și au dat cu gaze lacrimogene.

Suporterii lui Young Boys, agresivi și cu jurnaliștii români

Dezlănțuiți după conflictul cu jandarmii români, fanii lui Young Boys au luat la rost și jurnaliștii. Elvețienii au început să dea cu picioarele în garduri și să îi înjure pe ziariști urlând „Nu ne mai filmați fețele!”.

În urma scandalului iscat la porțile Arenei Naționale, un fan elvețian a avut nevoie de intervenția medicilor. Suporterul a primit îngrijiri medicale din cauza faptului că a avut probleme cu vederea în urma gazelor lacrimogene date de jandarmi.

Scandal între fanii elvețieni și jandarmi

