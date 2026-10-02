Sport

Bătaie la meciul prieteniei Rapid – Genoa! Jandarmii au intervenit

Suporterii s-au luat la bătaie în tribune la meciul amical Rapid - Genoa, de pe Stadionul Giulești. Jandarmeria a intervenit pentru a-i despărți
Bogdan Ciutacu, Mihnea Ștefan
02.10.2026 | 21:03
Bataie la meciul prieteniei Rapid Genoa Jandarmii au intervenit
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Suporterii lui Genoa s-au luat la bătaie la meciul cu Rapid Foto: Fanatik
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Tensiuni la jocul de verificare pe care Rapid și Genoa l-au disputat pe Stadionul Giulești. Spre finalul partidei, suporterii italieni și-au împărțit pumni și au fost despărțiți de jandarmi.

Italienii s-au luat la bătaie la Rapid – Genoa

În pauza competițională dedicată jocurilor din Liga Națiunilor, Rapid și Genoa au organizat un meci amical pe Stadionul Giulești. Atmosfera dintre cele două echipe a fost destinsă, având în vedere că ambele grupări sunt patronate de Dan Șucu. Însă, pe final au existat tensiuni în galeria italienilor. Au început să se bată între ei, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină pentru a-i despărți.

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Sub privirile lui Dan Șucu, însoțit de soția sa Diana, spiritele s-au calmat rapid după ce forțele de ordine au folosit gazul lacrimogen din dotare. În cele din urmă, meciul a fost câștigat de elevii lui Daniel Pancu, grație golurilor înscrise de Stojilkovic, în minutul 55, și Rareș Pop, în minutul 81.

Dan Șucu, gata să facă un pas în spate la Genoa

Înaintea meciului de pe Giulești, Dan Șucu a afirmat că își dorești parteneri noi la Genoa pentru a duce clubul pe o scară evolutivă. Omul de afaceri nu s-a declarat nemulțumit să-și împartă rolul cu alte persoane potente financiar. Mai mult, ar fi dispus chiar să facă un pas în spate și să fie doar acționarul minoritar al echipei din Serie A, dacă se găsește un investitor dornic să bage mai mulți bani.

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„Interesul lui Genoa este important pentru mine, asta e clar. Să fim clari. Vrem să ajutăm Genoa să ajungă la același nivel pe care îl avea cu ani în urmă. Aceasta este ideea. Am spus-o mereu și repet, nu pot face asta singur. O voi face cu alți parteneri.

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Dacă găsesc parteneri mai puternici decât mine, nu e nicio problemă. Pot chiar să rămân ca acționar minoritar. Avem o echipă foarte experimentată; acum sunt 10 jucători care joacă pentru echipe naționale din diferite țări; avem un antrenor campion mondial care are încrederea tuturor. Singurul lucru pe care vreau să-l fac este să nu pun presiune pe echipă. Nu au nevoie de asta.

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Ceea ce am spus întotdeauna este că sunt deschis intrării unor oameni puternici care pot ajuta Genoa. Nu sunt un cowboy care face totul singur. Vreau să lucrez împreună, am lucrat întotdeauna în echipă. Am spus întotdeauna că nu poți face niciodată nimic singur. Toate lucrurile bune pe care le faci sunt realizate în echipă”, a spus Dan Șucu, potrivit tuttomercatoweb.com.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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